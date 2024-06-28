柔道／榮幸獲十大傑出女青年 連珍羚目標巴黎奧運奪金

榮幸獲得中華民國第26屆十大傑出女青年，「柔道女王」連珍羚正進入巴黎奧運最後衝刺期，她表示，目標同樣鎖定金牌，不過心情上相對平靜很多。

榮獲中華民國第26屆十大傑出女青年，旅日的柔道女將連珍羚特別飛回台灣，並出席今天的頒獎典禮，她接受媒體聯訪時表示，帶著很榮幸的心情，尤其詳細看過其他獲獎人的經歷後，深感自己還有很多要學習的地方，「對我來說是奧運前很好的刺激，讓我有更大能量面對巴黎奧運。」

歷經東京奧運失利，連珍羚卻沒輕易言退，去年杭州亞運她勇奪女子57公斤級金牌，證明自己實力，如今更取得巴黎奧運參賽資格，生涯第3度踏上五環殿堂，她自認與上屆奧運相比，在身、心都成長很多，希望在最後1個月衝刺期好好調整，以最佳狀態迎接巴黎奧運。

在日籍教練高市賢悟幫助下，連珍羚表示，有一個人陪伴，心裡的安定感很強，平時兩人也會討論需要加強什麼、如何調整課表，「杭州亞運前還沒有那麼長時間合作，現在我們的默契又更好一點。」

目標設定奧運奪金，不過連珍羚透露，這次心情相對平靜很多，而且不會再給自己這麼大壓力，「讓自己準備好，路自然會出來，我會好好地享受從備戰期到站在舞台上的每一刻。」