巴黎奧運／國際奧會公布新名單 俄國白俄39選手可參加巴黎奧運

國際奧林匹克委員會（IOC）今天再邀請22名俄羅斯運動員與17名白俄羅斯運動員以中立身分參加巴黎奧運，然而當中有些人已經決定不參賽。

法新社報導，國際奧會15日公布第一份「個人中立運動員」（Individual Neutral Athletes）名單，列名選手來自4個項目，包含自由車公路賽、體操／彈翻床、舉重、角力。今天公布的第2份獲准參賽名單則包括網球、射擊、划船項目。

第一份名單已有多人確定參賽，但也有運動員婉拒參賽。

今天公布的射擊、划船選手尚未公開其決定，網球選手名單同樣充滿類似未知數，包括目前男單世界排名第5的俄羅斯好手梅迪維夫（Daniil Medvedev）及其同胞、排名第6的盧布列夫（Andrey Rublev）都尚未正式回覆。

白俄好手、女單世界排名第3的澳網冠軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與她的同胞、前球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）也還沒正式回覆。

但俄羅斯網協主席本月稍早曾說，盧布列夫、東京奧運男單銀牌卡察諾夫（Karen Khachanov）、女單世界排名15的薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）不會參加巴黎奧運。

莎芭蓮卡也對記者說過，她不會參加將在7月26日至8月11日登場的巴黎奧運。

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，國際奧會最初建議禁止俄羅斯及其盟友白俄羅斯的選手參加國際比賽，但後來允許他們以中立身分參加巴黎奧運。