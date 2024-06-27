射箭／放眼巴黎奧運 中華男子隊齊心拚金

中華男子射箭代表隊在奧運資格賽獲得銀牌，順利取得滿額3席資格，但除了湯智鈞有過奧運經驗外，戴宇軒、林子翔都是初體驗，年齡相仿的3人都說「1+1+1一定大於3啦」。

湯智鈞、戴宇軒、林子翔今天共同出席國際品牌的贊助活動，強調有信心摘下巴黎奧運金牌。

今年的中華男子反曲弓射箭代表隊湯智鈞和林子翔同年，戴宇軒則小他們1歲，3人年齡相近、無話不談，彼此之間沒有隔閡，相處起來就像兄弟一般。

東京奧運獲得團體銀牌、個人第4的湯智鈞，今年再度征戰巴黎，他搞笑說：「我還是小朋友，他們2位才是大哥，今年我們就是相信彼此，參賽不是目標，重點是要奪金。」

林子翔在接受中央社訪問時表示，其實從資格賽的成績就看得出來，「我們3個人的實力和分數，不會輸別人，上屆成績出色，我們當然會有一些壓力，但後來想想，只要專注在自己的事情上，其他都不重要了。」

戴宇軒則強調，雖然今年的組合都換了，「但我們還是很有信心可以拿下金牌，雖然我跟子翔都是首度參加奧運，但年輕人上場就是一路衝，沒什麼好猶豫的。」

至於在個人賽方面，戴宇軒透露壓力一定會比團體賽還要大，畢竟沒有隊友可以臨場幫忙；林子翔更是霸氣的說：「我很期待個人賽，過去我的成績都不好，這次一定要吐一口氣。」