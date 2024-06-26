田徑／天才女將一摔成恨 東奧女子800公尺金牌無緣巴黎奧運

女子奧運800公尺的衛冕金牌得主連出賽資格都沒有！東奧女子800公尺金牌、22歲年輕跑將阿辛慕在美國田徑選拔賽嚴重失誤，她起跑後不久就碰撞跌倒，最終以墊底完賽。作為美國女子田徑金牌荒的破荒者、最年輕的女子世界冠軍，阿辛慕無緣巴黎奧運，連隊友都驚訝，奪一、二名的尼婭、艾莉都難以置信，代表本屆美國女子田徑將少一名悍將。

東奧金牌無緣席次

根據《英國廣播公司》報導，東奧女子800公尺金牌、美國22歲年輕跑將阿辛慕，被視為是巴黎奧運奪金熱門人選，她在25日的美國田徑選拔賽決賽卻讓人跌破眼鏡，阿辛慕開賽步調不錯，但在200公尺後繞內圈時發生碰撞，她重重跌倒，最終只能以墊底完賽，這也確定她無緣本屆巴黎奧運席次，無法二連霸奧運金牌。

賽後，衝出個人生涯最佳成績（1分57秒36）的尼婭奪冠，她將與第二名的艾莉、第三名的小將惠特克一同前往巴黎參戰，這3人都是首度在奧運賽場披掛美國隊戰袍。尼婭與艾莉賽後都對阿辛慕的失誤感到難以置信，這也代表，美國女子田徑代表隊需要她們扛起王牌的缺陣。旁觀賽事的男子110公尺跨欄好手班傑明公允表示，這就是美國田徑選拔賽的難度與不確定性，即便是全美共識的王牌也可能失利。

被視為是美國女子田徑王牌的阿辛慕生涯順遂，17歲時的她於職業首戰，以打破美國女子600公尺的紀錄、向美國體壇做出自我介紹；19歲時，阿辛慕又在800公尺刷新大學女子跑將、U20的世界紀錄，2021年的NCAA賽場上，她不斷刷新參與的大學跑將紀錄；隨後，這位當紅新星搶下東奧資格，並拿下800公尺金牌以及4人接力金牌，刷新史上最年輕的女子田徑金牌，更替美國終結53年的田徑金牌荒。

嚴苛美國田徑選拔賽

阿辛慕於2022年的世錦賽800公尺也奪金，正式稱霸女子800公尺項目，可怕的是，一直到2023年的世錦賽，被傷所困的她才吞下職業生涯的首敗。不過，2023年同樣是阿辛慕克服傷勢、浴火重生的關鍵一年，下半年的她在鑽石聯賽衝出1分54秒97的生涯紀錄、同時刷新美國紀錄，背負著全美期許、衝擊奧運金牌二連霸。

「國家希望」無緣參加奧運很令人扼腕，但這也是美國選才規則。據《雅虎體育網》報導，其他國家會考慮到這種意外，參考整季表現或兩大賽（奧運、世錦賽）的歷史成績，以防一次失足成千古恨，但美國田徑選拔賽決賽就是如此嚴苛，不論是未來新星或是傳奇老將，只要不在前三名，就無法進入奧運代表隊。

【更多精采內容，詳見 】