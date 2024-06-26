柔道／奧運倒數30天 楊勇緯首棒拚金

巴黎奧運進入最後倒數一個月，我國昨再增添女子高爾夫球徐薇淩、錢珮芸兩張門票，加上柔道好手楊勇緯、連珍羚、林真豪的奧運席次也獲國際柔道總會確認，其中楊勇緯更搶下男子六十公斤級頭號種子，中華代表團目前已取得十六大項、五十五個參賽席次。

旅美高球好手潘政琮三年前在東京奧運奪銅，俞俊安也獲巴黎奧運男子組參賽資格，女子組積分採計前天截止，最終由世界排名八十八的錢珮芸、第一六一名的徐薇淩取得兩席參賽資格。

東奧奪下柔道銀牌的楊勇緯，昨通過國際柔道總會確認，與女子四十九公斤級林真豪、女子五十七公斤級連珍羚取得奧運參賽資格，楊勇緯更從東奧第八種子一躍成頭號種子，前兩輪賽事將避開強敵挑戰。

楊勇緯不僅在東奧拿下中華代表團首面獎牌，還創下我國奧運史上最速奪牌紀錄，今年巴黎奧運將在當地時間七月廿七日、開幕式隔天就登場爭牌，繼續擔任我國奪牌「開路先鋒」，目標鎖定心中最渴望的金牌，他說：「沒有特別思考倒數幾天的問題，因為目標很明確，每場比賽都以平常心面對，但要從日常的細節把各種可能演練好，回歸初心把自己當挑戰者，調整到當下最好的自己去面對奧運。」

至於在東奧跌一跤的連珍羚，今年將第三度挑戰奧運殿堂，她說：「現在可以更平靜、更平穩的心情面對巴黎奧運，因為不是每個人都有機會獲得第三次參加奧運的資格，所以想好好享受從備戰期間到真正站上巴黎奧運舞台的每一刻，這個只屬於我、也只有自己可以體驗到的時刻。」