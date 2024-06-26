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柔道／奧運倒數30天 楊勇緯首棒拚金

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
拿下東京奧運柔道銀牌的楊勇緯，期盼能在巴黎奪金。圖／聯合報系資料照片
拿下東京奧運柔道銀牌的楊勇緯，期盼能在巴黎奪金。圖／聯合報系資料照片

巴黎奧運進入最後倒數一個月，我國昨再增添女子高爾夫球徐薇淩錢珮芸兩張門票，加上柔道好手楊勇緯連珍羚林真豪的奧運席次也獲國際柔道總會確認，其中楊勇緯更搶下男子六十公斤級頭號種子，中華代表團目前已取得十六大項、五十五個參賽席次。

旅美高球好手潘政琮三年前在東京奧運奪銅，俞俊安也獲巴黎奧運男子組參賽資格，女子組積分採計前天截止，最終由世界排名八十八的錢珮芸、第一六一名的徐薇淩取得兩席參賽資格。

東奧奪下柔道銀牌的楊勇緯，昨通過國際柔道總會確認，與女子四十九公斤級林真豪、女子五十七公斤級連珍羚取得奧運參賽資格，楊勇緯更從東奧第八種子一躍成頭號種子，前兩輪賽事將避開強敵挑戰。

楊勇緯不僅在東奧拿下中華代表團首面獎牌，還創下我國奧運史上最速奪牌紀錄，今年巴黎奧運將在當地時間七月廿七日、開幕式隔天就登場爭牌，繼續擔任我國奪牌「開路先鋒」，目標鎖定心中最渴望的金牌，他說：「沒有特別思考倒數幾天的問題，因為目標很明確，每場比賽都以平常心面對，但要從日常的細節把各種可能演練好，回歸初心把自己當挑戰者，調整到當下最好的自己去面對奧運。」

至於在東奧跌一跤的連珍羚，今年將第三度挑戰奧運殿堂，她說：「現在可以更平靜、更平穩的心情面對巴黎奧運，因為不是每個人都有機會獲得第三次參加奧運的資格，所以想好好享受從備戰期間到真正站上巴黎奧運舞台的每一刻，這個只屬於我、也只有自己可以體驗到的時刻。」

2024巴黎奧運 俞俊安 巴黎奧運中華隊 徐薇淩 林真豪 楊勇緯 潘政琮 連珍羚 錢珮芸

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