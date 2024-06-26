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高球／錢珮芸33歲 成最老菜鳥
巴黎奧運將於七月廿六日揭幕，高爾夫女將名單昨正式出爐，卅三歲好手錢珮芸成為目前中華代表團最資深的奧運菜鳥，將和三朝元老潘政琮一同出征，挑戰我國高球史新頁。
高爾夫曾在一九○○年巴黎奧運、一九○四年美國聖路易奧運舉行，相隔百年後才在二○一六年里約奧運回到五環殿堂，潘政琮也從里約奧運開始無役不與；三年前的東京奧運，小潘更打出超級逆轉秀，最終在七名選手的加賽中脫穎而出，不但奪下銅牌，也為中華代表團帶回史上第一面高球獎牌。
上周奧運男子選手名單先出爐，小潘和廿五歲的俞俊安取得資格，兩位二○一四年仁川亞運的男團金牌隊友，相隔十年一起出征五環殿堂，寫下高球佳話。
比小潘年長一歲的錢珮芸首度成為奧運國手，她在二○一二年轉入職業，一六年開始旅美，前幾年成績浮浮沉沉，不過疫情後出現重大突破，二○二二年獲得ＬＰＧＡ資格，上個月更在創辦人盃打出並列第四的佳績，以台灣一姊身分拿到巴黎奧運資格，寫下勵志故事。
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