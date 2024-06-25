柔道／一句話成就亞運金牌 連珍羚3度征奧拚摘金

昔日無緣考取警察大學，讓「柔道女王」連珍羚得以延續柔道夢，而東京奧運失利後旁人一句不可能，是成就杭州亞運金牌動力來源，如今3度叩關奧運，她期待能站上頒獎台最高點。

國際柔道總會（IJF）今天正式公告，台灣柔道代表隊共3人取得巴黎奧運參賽資格，包括男子60公斤級楊勇緯、女子48公斤級林真豪、57公斤級連珍羚，東京奧運原班人馬出征，而這也是36歲的連珍羚連3屆參戰。

從2016年里約奧運初登五環殿堂一股腦兒往前衝，連珍羚原本規劃東京奧運後就退休，卻意外在首戰挫敗，也打亂她原本計畫。她接受中央社專訪時表示，在準備東京奧運那段日子，「對我來說很痛苦，當時給自己壓力有點大，每天都把自己逼得很緊，沒有很享受在比賽，或多或少也影響發揮。」

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，有一段時間各國祭出邊境管制，從20歲開始旅日的連珍羚難得在台灣停留近2個月時間，她停下腳步與身旁親友交換意見，並沉澱心情，開始思考下一步。

「如果東京奧運發揮我的全部實力卻輸了，我就會覺得時間到了，我要退休。」連珍羚對那次的結果並不滿意，「那還不是我實力，我還沒讓大家看到我真正實力，我如果就這樣退休，我之後人生會很後悔做了這樣的決定。」

對於連珍羚當下而言，其實退休是最輕鬆，但她卻選擇「繼續練」最困難的決定，而她延續選手生涯的想法，雖獲得身邊多數人支持，可是當她提起以亞運金牌為目標時，也有關心的她的人認為不可能，那句話後來在她腦海中久久徘徊不去。

「那句不可能我記很久，你越說不可能，我越要做給你看。」連珍羚自認天生反骨，而她透過杭州亞運證明，她的確有能力辦到。

連珍羚小時候因為不想要參加早自習，在國小三年級那年加入柔道社團，升大學時原本父母希望她讀警察大學，卻因那年門檻提高而未能進入警大，她後來就讀國立體育大學並旅日，畢業後加入日本小松會社柔道隊，如今她將第3度向奧運舞台叩關。

連珍羚認為，柔道運動對一個人的人格養成相當重要，「因為柔道才有現在的我」，她笑著分享小時候調皮的一面，由於她常常跟男生打架，媽媽小時候接她放學時怕老師告狀，看到老師時都要躲起來。

長達20多年柔道生涯歷程，近期如同跑馬燈畫面在連珍羚腦海中閃過，連珍羚也問著自己，如果回到20歲那年對自己說，會在日本待16年，「我一定會嚇昏，因為怎麼可能，進入職業隊對我來說是很遠的事情，因為競爭激烈，我到底是多幸運才可以留那麼久。」

連珍羚慶幸過去幾年自身的堅持，才能走出人生谷底，面對即將到來的巴黎奧運，她帶著上屆奧運未完成的目標再來挑戰，她說：「我就是想要找回東京奧運上屬於我的東西，我想要站在頒獎台最高點，看最高點的風景是什麼。」