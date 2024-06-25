游泳／甫雙破全國紀錄 女泳將韓安齊有機會前進巴黎奧運

甫刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式的全國紀錄，台灣旅美游泳好手韓安齊有機會前進巴黎奧運，與「台灣蝶王」王冠閎攜手擠進五環殿堂。

根據游泳項目的巴黎奧運參賽資格，若男子或女子選手僅有其中1個性別達到奧運的參賽標準，而未達標的性別運動員將有1席推薦名額，以世界水上運動總會（World Aquatics）的積分為依據。

日前在全國中正盃游泳錦標賽一舉刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式全國紀錄的韓安齊，暫居台灣女子泳將積分最高的選手，有機會取得巴黎奧運的參賽資格。

國中即赴美挑戰、目前就讀於德州大學奧斯汀分校（UT Austin）的韓安齊接受中央社採訪時表示，心情上既期待又緊張，因為自己從6歲正式踏上游泳之路，一直夢想有朝一日能夠挑戰最高殿堂的奧運，「如果真的可以站上奧運的跳水台，感覺就像完成夢想清單的其中一個項目，當然我也希望在國際賽替台灣爭光。」

而「台灣蝶王」王冠閎早在去年全國大專校院運動會的男子200公尺蝶式，已經達到巴黎奧運參賽A標，順勢搶下奧運門票，之後不僅在游泳世錦賽成為首名挺進決賽的男子選手，又在杭州亞運勇奪200公尺蝶式銀牌，終結長達25年的台灣男泳將獎牌荒，目前正在香港移地訓練，積極備戰巴黎奧運。

有機會踏上巴黎奧運 旅美泳將韓安齊盼為台灣爭光

台灣旅美游泳好手韓安齊（右）有機會踏上巴黎奧運舞台，她日前接受中央社專訪，提到姊姊韓潔明（左）在自己的人生中扮演非常重要角色，當初也是因為姊姊才踏上游泳之路。中央社

因為姊姊韓潔明而踏上游泳之路，如今台灣女子游泳好手韓安齊有機會踏上巴黎奧運舞台，她表示內心既期待又緊張，同時期盼能夠為台灣爭光。

台美混血的泳將韓安齊，從小就展現不俗的游泳天賦，甚至曾打破全國中等學校運動會的大會紀錄，日前更在全國中正盃游泳錦標賽一舉刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式的全國紀錄，有機會取得巴黎奧運的參賽資格。

韓安齊接受中央社採訪時表示，小時候與家人一起去海邊玩，結果被海浪嗆到，後來在家人的建議下，才踏上游泳之路，「一開始是姊姊先學，看到她穿著很漂亮的迪士尼泳衣，我自己也想要這樣，所以之後也跟著一起學。」

6歲正式投入游泳訓練後，韓安齊克服起初很討厭下水的心情，逐漸找到游泳的樂趣，並享受與朋友相伴的「泳池人生」，只是隨著年紀增長，課業壓力也隨之增加，對自我要求很高的她有點迷失方向，直到國二跟隨姊姊韓潔明的腳步前往美國，韓安齊才真正體悟到「為自己游泳」。

韓安齊形容，姊姊韓潔明在自己人生中扮演非常重要角色，就像是模範的存在，「她做什麼事我都覺得很偉大，雖然我沒有很常講，但我知道她為了我做很多事，傷心的事也可以找她聊，而且她從來沒有離開我。」

不過，其實姊妹倆以前的感情並沒有很好，韓安齊笑說，大概在國小五、六年級時，兩人什麼小事都能吵，甚至連韓潔明準備去美國讀書，彼此也都沒有講話，但在少了姊姊的陪伴，韓安齊才意識到沒辦法過日子，「一定要有她在身邊。」

主項是200公尺混合式的韓安齊，有機會踏上巴黎奧運舞台，她表示從小的目標就是站上五環殿堂，內心既期待又緊張，同時希望為台灣爭光。而已經沒有再繼續游泳訓練的韓潔明透露，很開心看到妹妹有望完成自己的奧運夢，「慶幸她沒有放棄，還有持續訓練。」