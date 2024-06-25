巴黎奧運／國家級應援派對 總統府音樂會相挺奧運選手

巴黎奧運腳步近，總統府與文化總會將在7月推出「2024總統府音樂會－自由之力」，在台灣為巴黎奧運國家代表團加油。文總秘書長李厚慶表示，這是總統府音樂會首次結合奧運賽事舉行。

總統府音樂會源自1991年起舉行的「介壽館音樂會」，2001年改名為「總統府音樂會」，讓音樂更貼近民眾生活，去年更首度開放民眾索票。中華文化總會發布新聞稿表示，巴黎奧運為今年最受矚目的國際盛事，將在7月推出「2024總統府音樂會－自由之力」，開放全民免費入場。

李厚慶表示，今年總統府音樂會命名為「自由之力」，自由是台灣守護的珍貴價值，在文化藝術上，可以代表多元和無框架的創作力；在運動上，運動員每一次拚搏也是自由的展現，彰顯自由帶給人類的無限可能。期待這場音樂會能以文化實力給予運動員祝福，也讓世界看見台灣的「自由之力」。

呼應運動員在競技時的不同階段，李厚慶表示，2024總統府音樂會設計節目段落包含「第一局：比賽開始」、「第二局：超越自我」、「第三局：擁抱挑戰」、「第四局：凝聚合作」、「第五局：榮耀自信」，在演出曲目與節目橋段上也加入許多運動相關的巧思。

「2024總統府音樂會－自由之力」將在7月20日晚上7時於台北兩廳院藝文廣場登場，電視及網路平台也將全程直播，至於詳細卡司與資訊將陸續於文總官方社群公布。