巴黎奧運／中華代表團 戰袍亮相

距離巴黎奧運揭幕只剩約一個月，將陪伴中華代表團選手征戰花都的戰袍昨天正式亮相，上屆東京奧運奪銀的「柔道男神」楊勇緯，今年因賽程將錯過開幕式，讓他笑稱還好有這次機會可以先體驗。

本屆代表團團服與ＹＯＮＥＸ合作，發布會上安排七位選手走上伸展台，拳擊選手黃筱雯、甘家葳、羽球選手李佳馨、葉宏蔚以及帕運跆拳道選手蕭翔文穿上運動服，柔道楊勇緯、體操丁華恬則以進場服登場。中華奧會主席林鴻道表示，巴黎是服裝之都，這次中華代表團到巴黎，相信不管是進場服裝、團服，都能端得上檯面。

楊勇緯參戰柔道男子六十公斤量級，本屆開幕式在當地時間七月廿六日，而他的賽程在廿七日登場，為了備戰只能錯過。他表示，「這次因為自己賽程的關係，很可惜無法參加開幕式，利用這次機會，可以穿上進場服，對我來說是很棒的體驗。」他也提到這次服裝的特色，在於舒適度、延展性，「像穿了森林在身上。」

多數選手都是初次走秀，難掩緊張，楊勇緯也不例外，「緊張還是會，但正式上來已經沒有感覺，因為看不到下面的人。」他形容走秀就和比賽一樣，「只要熟悉，就會愈來愈得心應手。」

甘家葳去年在杭州亞運奪銀，拿下奧運門票，將是他首度挑戰五環殿堂，昨天在走秀時難掩緊張，想以「初生之犢不畏虎」形容首戰奧運的心情時，一時卡詞差點講成「初生之虎」；三年前東京奧運奪銅的黃筱雯，期望突破上屆成績，霸氣表示穿上代表服，代表台灣的氣勢就上來了。

巴黎奧運中華代表團的參賽門票仍在持續放榜中，體育署長鄭世忠表示，本次預估十六個項目、總計五十八到六十名選手參賽，後勤團隊也將扮演選手後盾，力挺選手爭取榮耀。