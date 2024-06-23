射擊／女將余艾玟遞補巴黎奧運 3度挑戰五環殿堂
台灣女子射擊好手余艾玟雖無緣透過奧運資格賽擠進五環殿堂，但確定遞補取得女子10公尺空氣手槍的巴黎奧運參賽門票，將挑戰生涯第3次奧運。
余艾玟曾征戰2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，這次雖無緣透過奧運資格賽擠進五環殿堂，不過在世界射擊總會（ISSF）重新分配名額情況下，位居女子10公尺空氣手槍奧運積分第21名的她，成功遞補資格。她興奮地在臉書（Facebook）上表示，「過去8年的努力瞬間就都不苦了。」
中華民國射擊協會理事長陳士魁今天接受中央社記者採訪時表示，日前接到世界射擊總會的通知，由於前面國家都已經拿到席次，而余艾玟是尚未取得資格積分最高的選手，因此在6月19日召開選訓委員會決議提報余艾玟，就待世界射擊總會正式公布結果，「應該是沒有問題。」
陳士魁指出，原本有考慮讓吳佳穎兼項打女子10公尺空氣手槍，但後來考量到射擊代表隊增加1名選手也並非壞事，加上在國內的選拔賽中，余艾玟達標575分的次數比吳佳穎多1次，因此還是決議提報余艾玟，「對佳穎也沒有影響，她本身已經是奧運選手。」
目前台灣射擊代表隊共有8名選手取得巴黎奧運的參賽資格，包含男子不定向飛靶楊昆弼、男子定向飛靶李孟遠、女子不定向飛靶林怡君及劉宛渝、女子25公尺手槍田家榛及吳佳穎、女子10公尺空氣手槍劉恆妤及余艾玟。
陳士魁認為，這批選手的技術層面都是世界頂尖，但比賽還是得看臨場的狀況、氛圍，甚至可能因為緊張而影響比賽，所以要求選手盡可能衝擊奧運決賽，保持在一定程度，尤其最後1個月的關鍵期，把狀況調整到最高峰。
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