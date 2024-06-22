巴黎奧運／塞納河水質未達標成變數 法國隊取消下河訓練

奧運倒數6週，但今天公布的塞納河水質檢測分析顯示污染嚴重，未達可游泳標準。日前法國國家隊原訂塞納河泳訓也因污染被迫取消，使塞納河14億歐元整治成政府棘手難題，結果充滿變數。

巴黎市政府16日取樣塞納河水質的分析報告今天出爐，塞納河作為奧運開放水域游泳以及三鐵游泳項目場地，因為污染太過嚴重，目前仍然不達放行標準。

塞納河整治與賽事舉行一直是巴黎市政府的燙手山芋，也不斷引發熱議。根據今天公布的結果，塞納河16日抽檢的水質仍未達舉辦游泳項目賽事的要求標準。

大巴黎地區區長季佑（Marc Guillaume）今天在記者會中表示：「截至目前，塞納河抽檢不符合今年夏天應該有的標準」，然而他也說：「對籌委會於7月底、8月初在塞納河上舉辦賽事有信心」。

去年夏天，塞納河骯髒的水質就導致世界公開水域游泳錦標賽取消，也嚴重影響三鐵的測試賽。

19日，本來承諾要在6月30日下河游泳的巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）表示因國會提前選舉而取消既定行程，改於7月中擇日再游。

不僅伊達戈不敢下水，根據法國廣播電台（RadioFrance）報導，法國國家隊原本計劃於6月10日下塞納河實地訓練，以提前了解塞納河的水流，卻也因糟糕的水質而被迫取消。

巴黎盆地5月降雨不停歇，導致建於19世紀、總長2600公里的錯綜下水道接收不及。為防止下水道倒灌，雨水和廢水疏排進塞納河，也是導致塞納河污染不減的原因。

另外，法國國家科學研究中心（CNRS）前研究員希爾托（Michel Riottot）日前在BFM電視台訪問時坦言，「沖廁所的水都排進雨水的排水網絡，且在沒有過濾的狀態下直接流進塞納河」，再次引發網友批評。

面對降雨，巴黎市政府正在巴黎市中心奧斯特里茲車站（gare d’Austerlitz）旁興建可容納5萬立方公尺，相當於20座奧運泳池的蓄水池，避免大量污水排至塞納河。

然而「南方電訊報」（La Dépêche）指出，以塞納河每日水質檢測結果來看，這座蓄水池看來並不夠。

塞納河整治不及對於花了幾個月協調取得塞納河試游許可的法國國家隊是一記重擊，目前國家隊選手希望能改至7月進行，但無法獲得保證，地主優勢恐怕將從手中溜走。

於此同時，水質結果對法國政壇也是一記重擊。為了讓塞納河適於游泳，政府砸了14億歐元（約新台幣485億元）進行整治工程。然而奧運開幕倒數一個半月，支票卻仍未兌現，使得塞納河賽事舉行充滿未知數。