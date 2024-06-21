拳擊／賴主恩備戰巴黎奧運 赴烏茲別克移訓

力拚巴黎奧運頒獎台，台灣男子拳擊好手賴主恩近期前往烏茲別克移地訓練。教練羅尚策認為，愛徒相較於上次里約奧運，心態變得更加穩定。

去年在杭州亞運的男子63.5公斤級，賴主恩金牌戰對上蒙古名將巴塔爾蘇赫（ChinzorigBaatarsukhiin），當時以0比5落敗摘下銀牌，除了是台灣相隔53年的男子拳擊亞運獎牌，也如願取得巴黎奧運的參賽資格，繼2016年里約奧運後，再度踏上五環殿堂。

為了力拚站上巴黎奧運頒獎台，賴主恩近期前往烏茲別克進行為期27天的移地訓練。

羅尚策接受中央社採訪時表示，除了考量到當地氣溫與巴黎差不多外，加上烏茲別克是拳擊強國，過去曾數度勇奪奧運獎牌，因此對打的強度很高，期許愛徒感受對手強悍的拳擊風格，提早適應節奏。

「因為認識這裡的教練，所以亞運結束確定拿到（巴黎）奧運資格後，我們就決定到烏茲別克移地訓練。」羅尚策提到，預計於7月6日返回台灣，隨即進入國訓中心做最後調整，「感覺他比上次里約奧運還成熟，包含節奏、戰術也都更穩定一點」。

至於杭州亞運金牌得主巴塔爾蘇赫，日前傳被檢出使用禁藥，目前巴黎奧運的參賽資格已經被取消，讓賴主恩有望遞補金牌。羅尚策強調，先專注備戰奧運，之後再來思考其他事情。