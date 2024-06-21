舉重／郭婞淳找出更好的自己 奧運前訓練目標很明確

台灣「舉重女神」郭婞淳今年將第4度挑戰奧運，儘管從去年開始受到傷勢困擾成績不穩定，但她表示很享受現在每天都進步的自己，也和教練訂下目標，重燃對爭取奧運獎牌的熱情。

郭婞淳在杭州亞運以101公斤、挺舉126公斤、總和227公斤拿下銅牌；今年泰國世界盃則是抓舉100公斤、挺舉130公斤的成績，並以總和230公斤排名第5。

幾乎全身上下都有傷勢的郭婞淳，還是以腰傷最困擾她，不過自去年12月中國籍教練高凱文進入國訓中心後，郭婞淳一邊用新的方式訓練、一邊專心復健，現在已經越來越能和傷勢共存，找到另一種「新的自己」。

郭婞淳在接受中央社記者訪問時說，「今年泰國世界盃前，我的挺舉在練習時頂多碰到128公斤，但高教練一直說這樣可以了，比賽時一定能舉起130公斤，果然就跟他預測的一樣。」

郭婞淳指出，這表示目前的作法和方法都是正確的，「現在距離巴黎奧運還有1個多月，教練給我一個目標，就是希望到7月中的時候，可以摸到抓舉108公斤、挺舉140公斤的重量。」

郭婞淳回憶說，上個月感冒時休了3天沒練習，結果回來訓練後狀況更好，連教練都嚇了一跳，「這就表示我不用再跟之前一樣需要持續訓練維持強度，反而有資格休息了。」

郭婞淳強調，隨著比賽日期越來越近（8月8日），「自己心裡還是會有壓力，但我不會著急，就是按照自己的步驟來調整。」

總教練林敬能在今天的國訓媒體日受訪時比喻說：「以前我們都是一馬當先，現在要習慣後來居上，我只能說，銀、銅牌不會滿足我們的目標。」