柔道／奧運中繼站食物太美味 楊勇緯完賽後想爆吃鹹酥雞
向來相當自律的楊勇緯，對於體重控制相當有一套，比賽前都不需要刻意激烈減重，但他笑說：「聽說今年中繼站有提供鹹酥雞，等我比賽完之後一定要爆吃一波。」
今年台灣在巴黎奧運的中繼站，找來漢典食品公司合作，在比賽期間會提供台灣家鄉味美食，像是滷肉飯、小籠包、牛肉麵、鹹酥雞等，讓選手在吃東西上可以得到最大的滿足。
楊勇緯今天在國訓媒體日接受聯訪時表示：「其實我還沒看過，但聽學姐說中繼站的東西看起來都很好吃，雖然奧運選手村的餐廳一定很豐富，還是會吃膩，所以我計畫賽程結束後，就要去爆吃一波鹹酥雞。」
楊勇緯還加碼搞笑說：「都比完賽了，是人都需要一些垃圾食物來換取快樂的心情。」
楊勇緯的男子柔道60公斤級，在7月27日1天就會完賽，後續的日子裡，他很想去法國網球公開賽的場地，看自己的偶像納達爾（Rafael Nadal）比賽。
楊勇緯還透露，自己很喜歡網球運動，「將來不玩柔道後，很想改去打網球，覺得殺球的那個瞬間還蠻帥的。」
除了外國選手，今年上演「最後一舞」的戴資穎，也是楊勇緯想要去現場看的對象。楊勇緯笑說，「我發現自己還蠻喜歡隔網運動，可能是柔道都要一直跟對手近距離肉搏，羽球、網球就好像比較安全。」
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