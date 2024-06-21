快訊

NVIDIA股價顫巍巍…美媒建議改打12張AI安全牌 這支台股也入列

大日向基隆市府要求給付5千萬敗訴 NET聲明：不解、遺憾

大陸對台灣進口苯乙烯續徵反傾銷稅 經濟部回應了

柔道／奧運中繼站食物太美味 楊勇緯完賽後想爆吃鹹酥雞

中央社／ 高雄21日電
台灣柔道好手楊勇緯（前）將以頭號種子之姿前進2024巴黎奧運，日前他飛往日本移地訓練，返台後也找來蒙古選手當陪練，21日持續在高雄國訓中心全力備戰。中央社
台灣柔道好手楊勇緯（前）將以頭號種子之姿前進2024巴黎奧運，日前他飛往日本移地訓練，返台後也找來蒙古選手當陪練，21日持續在高雄國訓中心全力備戰。中央社

向來相當自律的楊勇緯，對於體重控制相當有一套，比賽前都不需要刻意激烈減重，但他笑說：「聽說今年中繼站有提供鹹酥雞，等我比賽完之後一定要爆吃一波。」

今年台灣在巴黎奧運的中繼站，找來漢典食品公司合作，在比賽期間會提供台灣家鄉味美食，像是滷肉飯、小籠包、牛肉麵、鹹酥雞等，讓選手在吃東西上可以得到最大的滿足。

楊勇緯今天在國訓媒體日接受聯訪時表示：「其實我還沒看過，但聽學姐說中繼站的東西看起來都很好吃，雖然奧運選手村的餐廳一定很豐富，還是會吃膩，所以我計畫賽程結束後，就要去爆吃一波鹹酥雞。」

楊勇緯還加碼搞笑說：「都比完賽了，是人都需要一些垃圾食物來換取快樂的心情。」

楊勇緯的男子柔道60公斤級，在7月27日1天就會完賽，後續的日子裡，他很想去法國網球公開賽的場地，看自己的偶像納達爾（Rafael Nadal）比賽。

楊勇緯還透露，自己很喜歡網球運動，「將來不玩柔道後，很想改去打網球，覺得殺球的那個瞬間還蠻帥的。」

除了外國選手，今年上演「最後一舞」的戴資穎，也是楊勇緯想要去現場看的對象。楊勇緯笑說，「我發現自己還蠻喜歡隔網運動，可能是柔道都要一直跟對手近距離肉搏，羽球、網球就好像比較安全。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

國訓刊物獲肯定 與插畫師合作推「我們的國手之路」

中公布奧運泳隊名單 張雨霏、汪順領軍 孫楊無緣參賽

柔道／楊勇緯奧運有望避開強敵 教練：相信是最好安排

柔道／楊勇緯多元訓練鎖定奧運金牌 想看「蠻牛」最後一舞

相關新聞

舉重／新教練補足下蹲速度 林敬能看好郭婞淳後來居上

我國舉重隊上屆東京奧運拿下1金、1銅的佳績，今年將再由郭婞淳、陳玟卉以及方莞靈攜手參賽，其中郭婞淳儘管在上屆奧運奪金後就...

柔道／楊勇緯奧運有望避開強敵 教練：相信是最好安排

目前在奧運積分榜上排名第1名的我國「柔道男神」楊勇緯，今年巴黎奧運將以第一種子身份登場，且在前段賽事將有望避開日本強敵永...

柔道／奧運中繼站食物太美味 楊勇緯完賽後想爆吃鹹酥雞

向來相當自律的楊勇緯，對於體重控制相當有一套，比賽前都不需要刻意激烈減重，但他笑說：「聽說今年中繼站有提供鹹酥雞，等我比...

舉重／郭婞淳找出更好的自己 奧運前訓練目標很明確

台灣「舉重女神」郭婞淳今年將第4度挑戰奧運，儘管從去年開始受到傷勢困擾成績不穩定，但她表示很享受現在每天都進步的自己，也...

柔道／楊勇緯多元訓練鎖定奧運金牌 想看「蠻牛」最後一舞

上屆東京奧運拿下銀牌後為我國掀起一陣柔道炫風的楊勇緯，今年巴黎奧運將再度肩負起奪牌期待，他坦言上月在阿布達比拿下世錦賽銀...

桌球／一姐鄭怡靜強化體能 奧運桌球個人、團體都要扛

台灣桌球一姐鄭怡靜在今年巴黎奧運，將參加女單、女團賽事，而她在女團裡頭也是負責單打，任務相對單純。鄭怡靜透露，現在就是要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。