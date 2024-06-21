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柔道／楊勇緯積極備戰巴黎奧運 盼替台灣搶下首金

中央社／ 高雄21日電
前進巴黎奧運，我國柔道好手楊勇緯。記者劉學聖／攝影
前進巴黎奧運，我國柔道好手楊勇緯。記者劉學聖／攝影

台灣男子柔道好手楊勇緯背負著眾人的期望，將以頭號種子身分征戰巴黎奧運。楊勇緯今天表示，世錦賽落敗讓他很懊惱，這次奧運不但希望能再幫台灣拿下賽會的首面獎牌，而且還要是金牌。

上屆東京奧運，楊勇緯和對手高藤直壽鏖戰到黃金驟死賽才落敗鍍銀，不過卻是台灣代表團在東京奧運的首面獎牌，順勢開啟了代表隊的奪牌氣勢，最終以2金4銀6銅的史上最佳成績作收。

楊勇緯今天在國訓媒體日受訪時強調，比賽的日程就是這樣，如果今年還有機會的話，當然想要幫台灣代表隊拿下第1面獎牌，「而且我更希望是金牌。」

楊勇緯表示，今年5月中的柔道世界錦標賽只拿下銀牌讓他一直感到挫折和懊惱，直到後來去日本移地訓練之後才稍微平復心情，不但找回2017年第一次去日本移訓的初衷，也體會到從失敗中再爬起來的鬥志。

教練劉文等表示，「我們找了一個蒙古的教練來台指導，希望他的歐式摔法，可以帶給勇緯多一些刺激和進步，讓他在奧運前可以在摔法上多些變化。」

楊勇緯也認同這樣的作法，他提到，「蒙古教練帶給我很多新的觀念，還有一些以前我不太常會做的動作，整體摔法的風格算是還蠻適合我的。」

根據最新的奧運積分排名，楊勇緯將以頭號種子之姿前進巴黎，在籤表的位置上也相對有利。劉文等提到，「第一種子的好處，就是比較難對付的可以先避開，但現在選手實力都很接近，還是要看臨場時選手的反應誰比較快。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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