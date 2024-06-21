桌球／莊智淵不打男單 徒弟接棒

巴黎奧運我國桌球代表隊今年除有六屆元老莊智淵，以及上屆皆參賽的林昀儒、鄭怡靜、陳思羽坐鎮外，還增添了兩位新面孔，十九歲的高承睿將接下師父莊智淵的男單位置力拚佳績，廿二歲的簡彤娟則被期待為女團帶來新氣象。

從雅典奧運就代表我國參賽的莊智淵，今年將是第六度在奧運披上中華隊戰袍，儘管已經連續五屆參賽的男單賽事將由徒弟高承睿取代，但他也直言並不在意，「大家都知道我跟承睿的關係，我算是看著他從小長大，所以他打或是我打都是一樣的意思，這段時間也會偶爾跟他提到一些奧運的氛圍和該注意的事情。」

至於簡彤娟這次則將與過去兩屆都是老班底的陳思羽、鄭怡靜聯手出擊，期待新組合能擦出全新火花，除了女團外，她也將在女單賽事登場；談到將首度站上奧運舞台，她說：「其實我對於奧運的態度就是能參加也很好，沒有我也不會後悔，不過既然現在已經確定能參加，自然是全力以赴。」

上屆東京奧運拿下混雙銅牌、男單第四名的林昀儒，儘管今年混雙搭檔改為陳思羽，不過兩項參賽賽事依舊被寄予奪牌厚望，但他也直言在上次東京奧運後，才慢慢認清奧運是層級多麼高的舞台，也期許自己能不被無形壓力壓垮。

至於陳思羽則透露，由於兩人目前都有傷勢在身，過去一段時間對林昀儒說最多的一句話就是「要不要休息？」「我們聚在一起的時候其實很少會去談論目標什麼的，反而是會相約去看醫生、吃飯。」