體操／丁華恬自律跑步 教練心疼

我國體操好手丁華恬今年將第二度挑戰奧運殿堂，儘管日前透露將練的「新招」目前仍不穩定，恐怕無法在巴黎奧運上展示，但丁華恬坦言並不影響她的備戰，目標依舊放在晉級決賽，甚至是站上奧運頒獎台。

上屆東京奧運以十八歲之齡參賽的丁華恬，儘管最終無緣單項決賽，但已為我國女子體操創下新里程碑，而今年四月她再度靠著遞補取得巴黎奧運參賽資格，將連續兩屆挑戰運動員最高殿堂。

談到將二度向奧運進行挑戰，丁華恬指出第一次參賽就是帶著「初生之犢不畏虎」的心態登場，現在更能掌握自己的水準，期待有更好的發揮；過去一段時間丁華恬為減重維持每天跑步一小時的習慣，讓扁平足的她直言一開始確實覺得很痛苦，但現在已慢慢找到方法。

教練蔡恆政則指出，丁華恬是自律性相當高的選手，經過過去幾年洗禮也變得更加成熟，「以前說她一下就會哭，現在反而是我常常自己講到哭。我知道她已經很自律，但體重還是在上升，有時候講到也會覺得很心疼，覺得她要走得更遠，應該還是要更開心一點。」

談到對於今年巴黎奧運的準備，蔡恆政也強調，儘管之前準備的新招應該是來不及使用，但難度分還是可以來到六點二分，「只要能把亞運那一套做得漂亮，我們的競爭力就很夠，希望不會離決賽太遠。」