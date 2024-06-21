桌球／一姐鄭怡靜強化體能 奧運桌球個人、團體都要扛

台灣桌球一姐鄭怡靜在今年巴黎奧運，將參加女單、女團賽事，而她在女團裡頭也是負責單打，任務相對單純。鄭怡靜透露，現在就是要加強體能，畢竟賽期很長。

鄭怡靜在上屆東京奧運和林昀儒搭檔拿下台灣史上首面桌球混雙銅牌，但也因為當時精力都放在拚搶混雙世界排名積分，導致自己的單打成績也不理想，奧運首場比賽就落敗遭淘汰。

今年鄭怡靜強勢回歸，將專注度都拉回以往最強的單打項目，她在國訓中心媒體日受訪時表示，這次只要專注在單打就好，所以體能狀態就很重要，畢竟單打和團體加起來整個賽程很長。

已經第3度參加奧運的鄭怡靜透露，目標當然還是有，上次拿了銅牌，這次更希望獎牌成色可以更好一點，雖然不容易，「但我想只要接下來好好保持健康，就很有機會一拚。」

對於女團多了新成員簡彤娟，鄭怡靜也覺得很棒，一定可以刺激大家有更好的表現，「我在女團的責任，就是盡量把單打的部分都拿下來，這樣也可以把團隊氛圍帶起來，才會越打越順。」

鄭怡靜以「過來人」的身分，希望首度參加奧運的簡彤娟，可以保持著跟自己當年一樣「興奮大過於緊張的態度」去參賽。

先前東京奧運鄭怡靜、陳思羽、鄭先知8強敗給日本，今年32歲的鄭怡靜再度領軍女團出征，她強調，「現在心態更加成熟，也會更嚴格對待自己，就是希望能以最完美的狀態參賽。」