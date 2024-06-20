桌球／奧運菜鳥簡彤娟 自認幸運獲門票成女團X因子

年僅22歲的桌球女將簡彤娟在最後關頭世界排名超車陳思羽，獲得巴黎奧運桌球女單、女團資格，也是生涯首度踏上五環殿堂，簡彤娟淡淡地說：「可能我比較幸運吧。」

在6月18日最新世界排名公布後，簡彤娟如願超越陳思羽，成為「台灣二姐」。依照國內選拔規定，台灣在世界排名前2好的球員可參加奧運個人賽事，排名前3好的球員組隊參加團體賽事。

左手持拍的簡彤娟，除了要參加個人賽事外，團體賽也要和陳思羽合作負責雙打這一點，生涯首度參加奧運又要面對大批媒體訪問，讓她在今天國訓中心媒體日時，雙手冰冷直發抖。

簡彤娟從國小開始有奧運夢，但上了國、高中後，反而覺得這個夢想根本太難而放棄，沒想到峰迴路轉又讓她獲得奧運門票。

簡彤娟在接受中央社訪問時說，剛拿到奧運資格的時候其實沒什麼感覺，但後來就覺得自己有點幸運，「團體賽和學姐搭檔雙打，我覺得自己是左手持拍會有優勢，打法和球路對手都比較難掌握，學姐進攻好、我則是防守比較好，相信只要把球打上檯面就有得分機會。」

台灣桌球一姐鄭怡靜也提到，團體賽有年輕的新成員感覺很棒，「一定可以擦出一些新的火花，改變一下團隊的氛圍。」

簡彤娟的奧運初體驗沒特別設定什麼目標，就是一場一場看能走多遠，她說：「我的心態很平常，就是把奧運也當成一場比賽而已，這樣自己也不會有太大壓力，才能夠有正常表現。」