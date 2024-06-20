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奧運／混雙新組合林昀儒、陳思羽 把握時間練默契

中央社／ 高雄20日電
巴黎奧運即將到來，台灣桌球好手林昀儒（左）、陳思羽（右）加緊練習，希望奪得好成績。記者劉學聖／攝影
巴黎奧運即將到來，台灣桌球好手林昀儒（左）、陳思羽（右）加緊練習，希望奪得好成績。記者劉學聖／攝影

在上屆東京奧運靠著林昀儒、鄭怡靜搶下史上首面桌球混雙銅牌，今年組合更換，由林昀儒搭配陳思羽出擊。林昀儒強調，把握這1個多月的時間加強練習、培養默契。

林昀儒在2022年更換混雙搭檔，改由陳思羽接手，2人合作也擦出不少新火花，如願搶下今年巴黎奧運的參賽資格。

林昀儒今天在國訓中心媒體日接受聯訪時強調，「平常我們都各自有行程安排，所以不太容易湊在一起練球，所以趁著這次大家都回到國訓裡頭，好好把握這最後1個月的時間。」

陳思羽則提到，不會擔心有壓力，也不會擔心被拿來比較，現在就是好好的抓準時間練習。

只是林昀儒向來話少，2人搭檔平時怎麼溝通培養默契？陳思羽開玩笑地說：「就跟他聊車子、房子、投資，反正所有我買不起的都可以跟他聊。」

林昀儒則淡定微笑說：「我有試著跟她（陳思羽）聊車子，但她好像不太感興趣。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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