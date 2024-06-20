快訊

大量瓦斯外洩、泥水噴濺！新北中和工地挖破瓦斯管線 消防急疏散

新青安炒熱房市...買房最好時機？律師點出8關鍵：買得起是否等於養得起

博愛座存廢惹議 衛福部長：為求社會和諧一定保留 名稱可討論

體操／奧運體操精靈丁華恬 從平衡木中找到各種平衡

中央社／ 高雄20日電
巴黎奧運媒體日-競技體操丁華恬。記者劉學聖／攝影 劉學聖
巴黎奧運媒體日-競技體操丁華恬。記者劉學聖／攝影 劉學聖

連2屆取得奧運資格的台灣「體操精靈」丁華恬，在平衡木項目也學到很多生活中的「平衡」，她笑說：「包括訓練內容、生活飲食，好像都跟平衡脫不了關係。」

平衡木高度120公分、長度5公尺、表面寬度僅10公分，所有動作都要在狹窄的「舞台」上展現出來，也是這項運動吸引丁華恬的原因。

丁華恬靠著今年的4場奧運體操單項資格賽，順利取得平衡木的巴黎奧運門票，這也是她繼東京奧運後，連續2屆進軍五環殿堂。

距離奧運剩下1個多月，丁華恬今天在國訓媒體日接受媒體聯訪時說道，今年心態已經變得比較不一樣，知道自己變得比較成熟，但還是希望可以保持著初生之犢的衝勁去拚。

原本教練蔡恆政計畫要在這段時間內加入新動作提高難度分，但最後確定放棄，專心於6.2難度分動作磨練到完美就好。

蔡恆政解釋，當初想把一個地板的動作拿來加在平衡木上，沒想到還真的不簡單，所以後來就改成多2個連續跳躍來連接的6.2難度分動作。

丁華恬表示，雖然參加的是單項平衡木，「但平常另外3項（地板、高低槓、跳馬）也都會練，我覺得這算是自我平衡的方式，不然一直單練一項，也是會覺得很悶。」

為了控制體重，丁華恬平時飲食也非常平衡又自律，早、午、晚餐都會攝取不同的蛋白質來源，除了平常的技術訓練外，每天也都會慢跑1小時。

丁華恬笑說：「因為我有扁平足，原本以為自己會很討厭跑步，沒想到後來還覺得滿好玩的，跑步的時候也可以跟自己對話，多一些想法。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

體操／新招準備不及不受影響 丁華恬放眼奧運頒獎台

WNBA／柯瑞乾妹十字韌帶撕裂 賽季報銷、巴黎奧運也飛了

跆拳道／奧運模擬籤表首戰上屆銀牌 羅嘉翎：關關難過

巴黎奧運／賽事逢盛夏 一報告示警運動員恐因酷熱遇險

相關新聞

體操／新招準備不及不受影響 丁華恬放眼奧運頒獎台

我國體操好手丁華恬今年將第二度挑戰奧運殿堂，在今天舉行的國訓中心奧運媒體日中，丁華恬就透露自己與第一次參加東京奧運時是帶...

跆拳道／「國民女友」羅嘉翎戀情曝光 對象是190公分羽球男神

奪下東京奧運跆拳道銅牌的「國民女友」羅嘉翎去年傳出有男友，如今確定男方是身高190公分的「羽球男神」邱相榤，羅嘉翎的父親羅文祥認同這段戀情。 現年21歲的邱相榤是很有潛力的羽球選手，主攻雙打，目

體操／奧運體操精靈丁華恬 從平衡木中找到各種平衡

連2屆取得奧運資格的台灣「體操精靈」丁華恬，在平衡木項目也學到很多生活中的「平衡」，她笑說：「包括訓練內容、生活飲食，好...

田徑／機場跑道當訓練場 吐瓦魯派1人代表團參加巴黎奧運

在沒有跑道的情況下，吐瓦魯(Tuvalu)的運動員只能在機場跑道上訓練，但儘管如此，這個太平洋小國仍努力的派出一支只有1...

跆拳道／羅嘉翎孤身戰巴黎奧運 老爸陪減重當支柱

儘管去年底世界跆拳道大獎賽總決賽受傷後就未再出賽，將第二度登上奧運舞台的羅嘉翎近期傷勢已恢復八成，並在父親陪同下展開嚴苛...

羽球／麟洋配被外界鎖定 「最後一舞」沒有包袱

三年前東京奧運拿下一金一銀佳績的我國羽球代表隊，今年將有四組人馬前進巴黎奧運，包括上屆摘金的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。