體操／奧運體操精靈丁華恬 從平衡木中找到各種平衡

連2屆取得奧運資格的台灣「體操精靈」丁華恬，在平衡木項目也學到很多生活中的「平衡」，她笑說：「包括訓練內容、生活飲食，好像都跟平衡脫不了關係。」

平衡木高度120公分、長度5公尺、表面寬度僅10公分，所有動作都要在狹窄的「舞台」上展現出來，也是這項運動吸引丁華恬的原因。

丁華恬靠著今年的4場奧運體操單項資格賽，順利取得平衡木的巴黎奧運門票，這也是她繼東京奧運後，連續2屆進軍五環殿堂。

距離奧運剩下1個多月，丁華恬今天在國訓媒體日接受媒體聯訪時說道，今年心態已經變得比較不一樣，知道自己變得比較成熟，但還是希望可以保持著初生之犢的衝勁去拚。

原本教練蔡恆政計畫要在這段時間內加入新動作提高難度分，但最後確定放棄，專心於6.2難度分動作磨練到完美就好。

蔡恆政解釋，當初想把一個地板的動作拿來加在平衡木上，沒想到還真的不簡單，所以後來就改成多2個連續跳躍來連接的6.2難度分動作。

丁華恬表示，雖然參加的是單項平衡木，「但平常另外3項（地板、高低槓、跳馬）也都會練，我覺得這算是自我平衡的方式，不然一直單練一項，也是會覺得很悶。」

為了控制體重，丁華恬平時飲食也非常平衡又自律，早、午、晚餐都會攝取不同的蛋白質來源，除了平常的技術訓練外，每天也都會慢跑1小時。

丁華恬笑說：「因為我有扁平足，原本以為自己會很討厭跑步，沒想到後來還覺得滿好玩的，跑步的時候也可以跟自己對話，多一些想法。」