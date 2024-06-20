跆拳道／「國民女友」羅嘉翎戀情曝光 對象是190公分羽球男神
奪下東京奧運跆拳道銅牌的「國民女友」羅嘉翎去年傳出有男友，如今確定男方是身高190公分的「羽球男神」邱相榤，羅嘉翎的父親羅文祥認同這段戀情。
現年21歲的邱相榤是很有潛力的羽球選手，主攻雙打，目前混雙世界排名第46，男雙第50，他身高190公分又擁有帥氣外貌，與184公分的羅嘉翎看起來十分登對。
事實上，羅嘉翎去年就曾在IG上大方認愛，曬出兩人互動。羅嘉翎為了備戰巴黎奧運，正進行嚴格飲食控制，她日前分享影片，自己在各美食名店門口，被邱相榤霸氣帶走，她發文問道，「你們的另一半也會這樣嗎？好想吃但不能吃，太狠了吧。」
據「太報」報導，對於這段戀情，羅嘉翎的父親羅文祥認為不影響訓練都OK，他表示，「對兩個人都有幫助！我們也不會去阻止正常的交往。」
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