跆拳道／羅嘉翎 爸陪減重當支柱

儘管去年底世界跆拳道大獎賽總決賽受傷後就未再出賽，將第二度登上奧運舞台的羅嘉翎近期傷勢已恢復八成，並在父親陪同下展開嚴苛的減重計畫，教練劉聰達模擬奧運籤表，羅嘉翎會有不少考驗，但她期許自己能夠關關難過關關過。

羅嘉翎在三年前東京奧運奪下銅牌，今年初靠排名遞補取得巴黎奧運參賽資格，也是我國本屆唯一取得參賽資格的跆拳道選手，傷後復出首戰就是奧運。

劉聰達指出，羅嘉翎目前已經恢復訓練，預計七月舉行模擬賽讓她找回比賽感覺，至於在減重部分，也邀請羅嘉翎的父親羅文祥進入國訓陪伴。羅文祥說：「我在她的旁邊，她應該會覺得很安心。」

劉聰達最近也依照排名模擬巴黎奧運籤表，羅嘉翎預計在首輪將碰上東奧銀牌俄羅斯米寧娜，緊接著又可能碰上兩屆奧運金牌得主瓊斯，不過被視為天敵的中國大陸好手駱宗詩可能在籤表另一頭。談到這次巴黎奧運籤表挑戰不少，羅嘉翎坦言希望能一場一場打好，「好消息是難打的對手可能都在另外一邊，希望關關難過關關過。」