羽球／「麟洋配」 最終合體沒有包袱

三年前東京奧運拿下一金一銀佳績的我國羽球代表隊，今年將有四組人馬前進巴黎奧運，包括上屆摘金的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、女單奪銀的戴資穎，以及男單周天成、混雙李佳馨／葉宏蔚，總教練劉佳城表示，今年目標依舊是奪牌，至於獎牌成色將看選手臨場表現。

王齊麟／李洋在東奧拿下我國史上首面羽球金牌，由於李洋將在九月台北公開賽後高掛球拍，兩人將是最後一次攜手征戰奧運，相較於三年前帶著衝擊的想法出賽，今年成為各方人馬鎖定的焦點。

談到本屆的衛冕壓力，李洋直言與上屆狀況確實不同，「我們在東奧前有很長一段時間可以訓練，今年卻是不斷比賽，想以更好排名參加奧運，所以不會想著上屆表現，因為這也沒有用。」

周天成是東奧男單第二種子，最終在八強止步，今年將面臨更多新世代好手的考驗，最近也在國家運動訓練中心執行長龔榮堂的介紹下，認識來自日本的訓練師，針對腦袋與身體串聯和調動神經系統進行訓練。

他說：「老師覺得我看到球後，身體卻還沒有開始動，這樣的訓練能讓腦袋與身體的串聯變快，對我幫助很大，加上之前就一直在做的肌力與耐力訓練都有維持，感覺目前狀態都還不錯。」

劉佳城表示，這次參賽四組人馬狀況都相當不錯，戴資穎傷勢恢復狀況良好；巴黎奧運籤表預計七月十二日出爐，屆時也考慮協調高雄巨蛋進行模擬賽，比照日前湯優盃找各球團人員模擬奧運賽況，協助選手進行最後調整。