羽球／李佳馨秀手腕刺青 提醒自己拚奧運積分艱辛歷程

取得巴黎奧運羽球混雙資格組合成員之一的李佳馨，今天在國訓媒體日秀出手腕上刺青。她表示，這個小小的刺青，是在提醒自己當初拚積分、衝排名有多辛苦。

李佳馨和葉宏蔚目前羽球世界排名第10，他們在奧運羽球積分計算週期截止日時，替台灣搶下相隔12年的奧運羽球混雙門票。

李佳馨在接受中央社記者訪問時，秀出右手腕的刺青，是一個可愛的笑臉，下方用英文寫著Smile字樣，旁邊還有一個小愛心。

李佳馨提到，這個刺青是在去年台北羽球公開賽一結束後就去刺的，「其實我想要刺青也好一陣子了」，主要是因為2022、2023年為了拚積分、衝排名，打到自己已完全沒有笑臉，所以才刺青提醒自己這段歷程。

談到這個刺青的由來，李佳馨頓時紅了眼眶，感覺得出來，為了這次巴黎奧運的門票，付出了許多努力。

台灣羽球混雙組合葉宏蔚（右）、李佳馨（左）取得2024巴黎奧運資格。中央社

李佳馨和葉宏蔚從2022年開始搭檔，由於積分和排名不足，因此一開始大大小小賽事都要參加，不過他們從一開始的世界排名千名外，僅用1年時間就擠進前30名，並從去年中開始就穩定在前15名。

李佳馨強調，那段時間想起來真的很辛苦，什麼比賽都要打，什麼積分都要搶，打到後來真的很累也很不快樂，「但因為心中有個奧運的目標，所以都必須忍下來，所以才會在去年台北公開賽結束後，就決定跑去刺青。」

李佳馨笑說，原本最擔心的就是爸爸會生氣，「沒想到他看到之後第一個反應，是擔心我帶著刺青的傷口出去比賽會不會發炎，雖然很好笑，但也很窩心。」