羽球／戴資穎珍惜球場最後時光 退休後想環島還想生3個小孩

馳騁羽壇20年、生涯獲獎無數的台灣「羽球天后」戴資穎，今年賽季結束後將放下球拍、華麗轉身，退休後的願望卻很簡單，她想先享受一下沒有鬧鐘的日子，還想環島好好看看台灣。

明天戴資穎將迎來30歲生日，從5歲開始打球、9歲開始接受正式訓練、15歲就出國參加國際賽，羽球生涯已經獲獎無數，穩坐世界球后寶座長達214週，至今仍無人能破。

戴資穎羽球生涯的每一步，都在替台灣羽壇寫歷史，她在2011年就拿到首場國際羽球賽冠軍，2018年則替台灣羽球代表隊在雅加達亞運拿到史上首面羽球女單金牌；2020東京奧運再替台灣斬獲隊史首面女單銀牌。

超過20年的羽球生涯，戴資穎贏得了數不盡的獎牌，卻也換來上下一身的傷，讓她也意識到該往人生下一階段邁進，她在接受中央社記者訪問時說，每個選手都會有漸漸走下坡的時候，「我也不例外，但現在我還是很珍惜每一次能上場的比賽，盡力打出我最好的表現。」

世界羽球總會（BWF）要求球員每年度都必須達到一定場次的參賽數量，對於戴資穎這種世界前5的好手，規定更是嚴格，也讓她一年幾乎有一半以上的時間不在台灣。

戴資穎感嘆地說：「這也沒辦法，規定就是這樣，要搶積分就得打很多比賽，其實大家看我飛來飛去好像很好玩，但其實我最喜歡的就是待在家裡、待在台灣，國內我還有好多地方沒去過。」

如果計畫沒變，距離戴資穎退休的日子就剩下倒數6個月，她笑說：「退休後我應該會先享受幾天沒有鬧鐘的日子，每天睡飽耍廢，或許我可能會找個時間去環島，把台灣先好好的玩過一次再說。」

退休後意味著戴資穎將準備進入人生另一個階段，而她日前曾首度鬆口透露：「以後想要生3個小孩。」她解釋，其實單純就是覺得姊姊的小孩很可愛、很療癒，「生幾個小孩就是一個想法而已，等到我明年退休後再來好好規劃。」

3年前東京奧運戴資穎幾乎以最佳狀態出征，只可惜和中國好手陳雨菲在女單冠軍戰鏖戰到最後一刻才落敗、與金牌擦身而過；轉眼巴黎奧運將在一個月後登場，然而這次對戴資穎來說，預料將會是一大挑戰。

戴資穎表示，奧運是每個運動員心中地位最高、最重要的賽會，「我當然還是會拚盡全力去參賽，但比賽就是有很多不可控制的環節，包括身體狀況也是一樣，尤其現在女單競爭越來越激烈，要先有健康的身體才能談下一步。」

今年巴黎奧運羽球女單增添許多變數，戴資穎仍在和傷勢搏鬥，希望能掙得更多時間恢復身體；現任球后、南韓好手安洗瑩，日前也曾透露自己的髕骨出現撕裂傷勢，確定會帶傷打完奧運，日本好手山口茜在今年3月同樣因傷退出全英羽球公開賽決賽。

昔日的羽壇「女F4」有3人都受到傷病困擾，只有陳雨菲看似沒有大礙。戴資穎強調，大家都至少打了10幾年的球，身上不可能沒有傷，「只是為了奧運大家都盡量在調整，看誰能跟傷病和平共處。」