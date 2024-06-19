羽球／「哪裡開始哪裡結束」 李洋預告台北公開賽後退休

上屆東京奧運羽球奪金組合「麟洋配」李洋、王齊麟備戰巴黎奧運，教練陳宏麟坦言，不同於上屆是挑戰者，此次成為被鎖定的目標增加難度；李洋、王齊麟則盼將最好狀態展現在奧運。

李洋、王齊麟在上屆東京奧運替台灣摘下史上首面奧運羽球金牌，東京奧運過後陷入一段低潮，也受到傷勢影響，排名下滑，今年在奧運積分計算週期前勉強過關獲得門票。

被問起上屆金牌是否會成為壓力，王齊麟表示，壓力是東京奧運剛結束後，上屆奧運過後的幾個比賽表現都不是很好，現階段希望把狀態調整好，減少場上的失誤，把最好的表現在奧運時發揮出來。

李洋也提到，今年的表現確實沒有這麼好，奧運就是人人有機會、個個沒把握，但站上場不管世界排名，大家都是平等的，每個人身上都背著代表自己國家的壓力，就看怎麼去克服，現階段希望把狀況調整到最好，把最好的一面留在奧運。

李洋先前就已經表態奧運結束後，要在台北羽球公開賽結束球員生涯，「有始有終，我的第一場比賽是台北羽球公開賽，也希望在那邊結束。」

教練陳宏麟表示，上屆「麟洋配」是挑戰者的姿態，「是他們衝人家，就算不好也還有下一次機會」，對手打起來壓力很大，加上大家還不熟悉他們的打法、一開始會有點跟不上，上屆奪金後成為被鎖定的目標，相信大家都會充分準備，實力越來越接近，奪牌難度也會增加。