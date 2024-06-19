巴黎奧運／賽事逢盛夏 一報告示警運動員恐因酷熱遇險

巴黎夏季奧林匹克運動會將於7月26日到8月11日舉行。一份今天發表的新報告針對屆時可能極端炎熱的天氣提出警告，擔心酷熱天氣可能導致選手衰竭甚至喪命。

法新社報導，這份名為「火環」（Rings of Fire）的報告是非營利組織「氣候中心」（Climate Central）、英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）學者與11名奧運選手合作的成果，內容提到，巴黎的天氣狀況可能比2021年東京奧運還嚴峻。

內容警告：「2024年7、8月巴黎奧運的酷熱天氣可能導致選手衰竭，最糟的狀況是在比賽期間喪命。」

除了這項研究之外，另有愈來愈多運動界人士呼籲調整日程和賽事時間，將運動員在全球暖化造成天氣愈來愈熱的情況下競賽所導致的身體壓力納入考量。

針對那些通常在北半球炎夏舉辦的賽事，例如奧運或世界盃足球賽，「火環」呼籲主辦單位重新考慮日程安排。

研究報告主張，主辦單位還應為運動員及觀眾提供更好的補水和散熱方案，以避免中暑。

7、8月通常是巴黎最熱的月分，近年當地已出現數次破紀錄的熱浪。公共衛生數據顯示，去年法國超過5000人因夏季酷熱喪命，全國各地出現飆破攝氏40度的新紀錄。

一項去年5月發表在「刺胳針星球健康」（LancetPlanet Health）期刊的研究報告發現，在854個歐洲城鎮中，巴黎的高溫相關死亡率最高，部分原因是人口稠密及缺乏綠化空間。

然而對巴黎奧運主辦單位來說，比起高溫，沒完沒了的降雨才是當前更大的天氣相關問題，因為今年5、6月的定期大雨導致塞納河（Seine）水流異常強勁，水質也很差。

巴黎奧運開幕式預定安排船隻在塞納河上遊行；若水質達標，鐵人三項中的游泳項目和馬拉松游泳也將在河裡舉辦。