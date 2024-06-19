羽球／我混雙相隔12年再登奧運 葉宏蔚搭李佳馨吵架中進步
巴黎奧運進入倒數備戰階段，台灣羽球代表隊相隔12年後再由葉宏蔚、李佳馨取得羽球混雙資格，相差3歲的姐弟組合，自曝都是靠著不斷爭吵求進步。
現年27歲的李佳馨出身羽球世家，一開始是以單打選手身分出道，從2014年才開始兼顧雙打，在混雙這條路上，先後跟李佳翰、楊明哲、王齊麟、盧敬堯等人搭配過，直到2022年才開始固定和小3歲的葉宏蔚合作。
這對「姐弟配」合作2年多來，靠著無數次的爭吵從中不斷協調求進步。李佳馨今天在國訓媒體日接受聯訪時表示，「其實在場上有什麼問題就直接溝通比較快，但有時候太急了就會看起來很像在吵架。」
葉宏蔚表示，因為雙打也沒有一定誰對誰錯，如果場上出現狀況就是得馬上溝通，「其實都是差不多的問題，只是會反覆出現，這可能也是我們必須要進步的地方。」
24歲的葉宏蔚從國中就有奧運夢，這次終於成真，也讓他覺得有點夢幻，他說，以前看學長姐出國比賽、參加奧運，就會有點羨慕，現在變成自己可以去參賽，還是感到有點不可思議。
李佳馨表示，現在還沒什麼感覺，倒也不是奧運不重要，「只是2年前就訂下這個目標，所以就一直朝著這個方向努力，所以獲得資格後，也就覺得是完成一件事情而已。」
李佳馨強調，既然獲得奧運資格，當然就不會只以參賽為目標，「台灣過去參加羽球混雙的機會不多，所以我們都希望盡量衝擊好成績，當然是以站上頒獎台為目標。」
奧運羽球混雙從1996年才開始列為正式項目，台灣有2次參賽紀錄，包括2004年有蔡佳欣、程文欣參賽，當時16強落敗；2012年則有陳宏麟、程文欣出征，當時分組預賽遭淘汰。
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