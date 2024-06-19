網球／約克維奇手術順利要打巴黎奧運 挑戰第3位男單金滿貫

塞爾維亞奧會今天宣布，擁有24座大滿貫男單冠軍的名將約克維奇（Novak Djokovic）將出戰今年7月底的巴黎奧運，挑戰生涯金滿貫。

約克維奇6月初因右膝半月板撕裂傷，退出法國網球公開賽男單8強，也丟掉球王寶座，跌至世界第3。據先前報導，約克維奇手術順利，不過能否參加7月1日開打的溫布頓網球錦標賽，仍是未知數。

塞爾維亞奧會宣布，約克維奇將參加7月27日至8月4日的奧運網球項目，約克維奇本人尚未宣布，但他今年4月曾表達強烈參賽意願。約克維奇生涯4度參加奧運，最好成績是2008年北京奧運的銅牌，曾2度在銅牌戰落敗，2016年里約奧運首輪爆冷出局。

約克維奇在澳網、法網、溫網和美網都拿過冠軍，只差奧運金牌就能完成金滿貫。男單目前只有美國傳奇阿格西（Andre Agassi）和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）達成過。