桌球／莊智淵斷連5屆出戰奧運男單 陳思羽退賽被罰丟女單資格
國際桌總昨天公布最新世界排名，巴黎奧運中華隊名單出爐，男子隊由林昀儒、高承睿和莊智淵出戰，女子隊則是鄭怡靜、簡彤娟和陳思羽組成。
現年19歲的高承睿和22歲的簡彤娟都是第一次登上奧運舞台。43歲老將莊智淵自2004年雅典奧運起就未曾缺席奧運，但他世界排名掉到第38名，低於32名的徒弟高承睿，中斷連5屆在奧運男單出賽紀錄，只能參與團體賽。
女子隊部分，由鄭怡靜和簡彤娟取得女單資格，陳思羽上周在盧比安納球星挑戰賽無故退賽，連2站遭0分處罰，世界排名從43掉至49名，低於44名的簡彤娟和47名的黃怡樺，落居我國第4。
不過根據國際桌總特殊規定，取得混雙參賽資格者，為團體賽當然成員，陳思羽和林昀儒取得混雙門票，因此保住團體賽資格。女單由世界排名13的鄭怡靜和簡彤娟取得資格，陳思羽無緣第4度出戰奧運女單。桌協今天將召開選訓委員會，確認奧運國手名單，並決定教練排名順位。
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