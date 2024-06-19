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巴黎奧運／美國隊制服亮相 開幕西裝外套配牛仔褲

中央社／ 洛杉磯18日專電
美國隊公布巴黎奧運團服，由雷夫羅倫（Ralph Lauren）操刀設計。 美聯社
美國隊公布巴黎奧運團服，由雷夫羅倫（Ralph Lauren）操刀設計。 美聯社

巴黎奧運倒數37天，美國國家隊今天公布代表團制服。開幕儀式上，美國選手身穿深藍色西裝、條紋襯衫，搭配美式風格的牛仔褲。

巴黎奧運7月26日開幕，美國奧會今揭曉服飾品牌雷夫羅倫（Ralph Lauren）設計的奧運及帕運美國隊制服，設計概念源自充滿活力的巴黎、奧運傳統和象徵愛國精神的藍白紅配色。

開幕儀式上，美國選手將穿上藍色西裝外套，配有紅白滾邊，內搭條紋牛津襯衫，下半身則是經典的錐形牛仔褲，凸顯美式風格。

閉幕式8月11日舉行，美國隊制服換成運動風的摩托車外套，搭配POLO衫和白色牛仔褲。這件賽車風格的白色外套上有多枚徽章，胸前是紅色、藍色組成橫條紋，寫著USA字樣，褲子上也寫著TEAM USA標誌。

品牌總監羅倫（David Lauren）向媒體表示，這套制服能讓運動員穿得舒適又凸顯美國特色，具有文化意義又能穿出自我風格，「沒有什麼比牛仔褲更能代表美國了，特別是當我們身在巴黎。」

時人雜誌（People）報導，風箏衝浪（Kiteboarding）選手莫羅茲（Daniela Moroz）身為第一批試穿制服的運動員，她很喜歡閉幕式制服，「我在水上競速，很適合擁有一件賽車風格夾克。」

帕運游泳選手希爾（Jamal Hill）也喜歡閉幕制服，他認為白色的賽車風格外套，搭配白色牛仔褲，很有夏日氣氛。他開玩笑說，白色褲子是大膽而且有點危險的設計，意指白色褲子容易弄髒，「我們穿白色褲子很少有好的回憶，只有很棒的回憶。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

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