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總統府設3任務編組委員會 政院：會參考建議做決策

中央社／ 台北21日電

總統賴清德日前宣布將成立3大任務型編組委員會，外界質疑如何與行政院分工。行政院發言人陳世凱今天說，過往總統府也都有成立討論特定議題的委員會，政院未來將就委員會討論的建議，進一步做出決策。

總統賴清德日前宣布，總統府將成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會共3大任務型編組委員會，社會關注府院分工。

陳世凱今天主持政院會後記者會時回應指出，無論是前總統陳水扁、馬英九、蔡英文，過去都有在總統府設置相同任務編制、組織，透過委員會討論特定議題，而行政院未來將就委員會的討論狀況進一步研議、決策與執行，且行政院長卓榮泰也已經說，無論執行、人事、組織或預算決策權都在政院。

針對府院分工，總統府副秘書長張惇涵昨天指出，3個委員會有部會首長參與，未來有結論或建議，賴總統也會與卓榮泰商議，執行層面回歸行政團隊處理，且參與的部長不會增加任何薪水，其他未來遴聘的委員也都是無給職。

另外，卓榮泰日前宣布政院將規畫成立經濟發展委員會，陳世凱則說，委員會將納入產官學各領域專家，為舊問題找出好方法，相關規畫仍在進行。

卓榮泰 行政院 賴清德 陳世凱

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