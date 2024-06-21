賴清德4成得票 運作成「大總統制」

賴清德總統在總統府成立三大委員會並親自領軍，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨表示，將檢視過去八年疊床架屋的黑機關成效，並揚言刪預算，替人民把關。馬英九基金會執行長蕭旭岑也說，賴總統內政大權一把抓，是從開放總統直選至今，首位直接運作成總統制的總統；雖然只有四成得票率，但他是大總統制，「行政院長真的變成小弟了。」

蕭旭岑指出，歷任總統成立委員會幾乎是跨院協調、諮詢性質，前總統馬英九也有類似的財經小組，由副總統蕭萬長召集，不過都是作為行政部門施政參考用；但賴清德是第一個總統兼召集人、把三個委員會設在總統府下，且是有實際政策權力的委員會，這是過去幾任總統沒有的。

蕭旭岑說，賴清德將內政議題抓在手裡，實質總統制、實質台獨就是他的「務實」作風，行政院長成了道道地地的執行長；未來若能源政策出現問題，跳電或停電，到底要算經濟部長、行政院長，還是算總統府國家氣候變遷對策委員會的？權責會非常不明。

傅崐萁指出，蔡英文執政八年來疊床架屋成立許多任務編組，若這些黑機關預算不多，就猶如「太上指揮官、禁衛軍、錦衣衛」直接指揮現有體系；若預算很多，是否代表肥貓、各派系都要來找位子了？國民黨立院黨團將全面檢視黑機關效能，並且將視情況刪除預算，替人民把關。

國民黨立委賴士葆批評，蔡英文過去成立過國家人權委員會、國家年金改革委員會等，還算是由總統高度協調五院事務，但賴清德的三個委員會「完全在跟行政院長卓榮泰搶工作」，不只架空行政院，還讓各部會無法發揮功能。賴士葆表示，他將提案刪除總統府一部分業務預算，不讓總統府疊床架屋。