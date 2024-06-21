聽新聞
test
0:00 / 0:00

當年…馬英九推委員會法制化 綠擋下

聯合報／ 記者王千豪程平／台北報導
前總統馬英九。圖／本報資料照片
前總統馬英九。圖／本報資料照片

賴清德總統成立三大委員會，遭質疑無法源依據。前總統馬英九任內曾提修法，將總統府成立委員會法制化，但遭民進黨反對，時任民進黨立院黨團總召柯建銘在司法委員會審查時抨擊馬英九「不要想擴權、做太上皇帝！」如今賴總統成立委員會並親自擔任召集人，民進黨卻噤聲不語，還盛讚總統勇於承擔。

扁政府時，時任總統府秘書長游錫堃曾送交立法院的書面報告載明「增訂設立各種委員會等之法源依據」。不過，扁政府從未為此修改過「中華民國總統府組織法」，替總統府內的任務編組制定法源。

到了馬政府執政，曾修改總統府組織法為委員會訂定法源依據，增列條文明定「總統府因業務需要，府內得設各種委員會，委員均為無給職；所需工作人員，就本法所定員額內派充之。」

時任總統府秘書長詹春柏向立法院說明，委員會是臨時的諮詢性質，任務完成就解散，且這些委員會不是決策單位，只是諮詢單位。柯建銘當時質問，「是不是要成立國家統一委員會？」「總統府得設各種委員會」到底是指哪些委員會？並揚言要杯葛到底。

根據立法院公報，柯建銘當時直指「馬英九要推三合一，既要當總統、黨主席，還要兼太上行政院院長」，總統府要設立各種委員會，目的是想成立國統會。詹春柏駁斥，「不是要設國統會，那是你想的。」並說修正案通過後，將把財經諮詢小組納入委員會。

柯建銘批評這是疊床架屋，總統府有國安會，國安會本就有財經組；過去運作這麼久了，這個政府不是今天才成立的，「不是總統府不設立各種委員會，馬英九就做不下去！」柯更批，「馬英九不要想擴權、做太上皇帝！沒有那個屁股，就不要吃那個瀉藥。」

當天經協商後，總統府組織法送出委員會，第十四條之二除將條文中「因」字修正為「應」字外，其餘照案通過。不過，此案在二讀後由於民進黨團提復議，建議不予增訂，國民黨也未堅持，該條文遭刪除。

民進黨 總統府 賴清德 馬英九

延伸閱讀

預料覆議案不會過！柯建銘嗆國民黨「自我滅頂」 稱更危險時刻將開始

稱敵人是煤炭 馬英九籲賴清德：用童子賢就認真面對核能

馬英九當年想讓府內委員會法制化 遭柯建銘批「太上皇」

否認把金管會主委請出去 柯建銘：不存在外星人內閣

相關新聞

設3大委員會 總統府：協力架屋非疊床

賴清德總統宣布總統府成立三大委員會，遭質疑疊床架屋。總統府副秘書長張惇涵昨天表示，「確實是要架屋，但不是用疊床的方式，而...

賴清德4成得票 運作成「大總統制」

賴清德總統在總統府成立三大委員會並親自領軍，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨表示，將檢視過去八年疊床架屋的黑機關成效，並揚言刪...

當年…馬英九推委員會法制化 綠擋下

賴清德總統成立三大委員會，遭質疑無法源依據。前總統馬英九任內曾提修法，將總統府成立委員會法制化，但遭民進黨反對，時任民進...

蔣萬安：3委員會需受民眾檢驗

賴清德總統在總統府成立三個委員會且任召集人，被質疑是搞大總統制，讓行政院長變小弟；台北市長蔣萬安昨說，看起來賴總統想要透...

卓榮泰秀執政滿月成績單 三大重點工作一次看

今天是卓內閣上任滿一個月，行政院長卓榮泰今晚在臉書公布滿月成績單，施政重點包含全面落實五打七安、花蓮震災加速重建、推動國...

秀出上任滿月成績單！卓榮泰為落實國家希望工程 推動「五面向」政策

卓內閣520上任至今已滿月，行政院20日也回顧這一個月來的施政成果，包括擴大社會投資，落實居住正義，持續撥補勞保基金，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。