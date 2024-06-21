設3大委員會 總統府：協力架屋非疊床

賴清德總統宣布總統府成立三大委員會，遭質疑疊床架屋。總統府副秘書長張惇涵昨天表示，「確實是要架屋，但不是用疊床的方式，而是用協力的方式」；他強調賴總統要打造一個更好、更堅固的屋子，就需要更多力量支撐，這就是這三個委員會要做的事。

設「綠色戰略辦公室」 環境部被質疑

環境部長彭啟明昨也宣布任務編組成立「綠色戰略辦公室」，專責整合協調環境部及所屬機關推動 氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。 與淨零轉型政策的規畫與執行；由於行政院早有永續辦公室，國發會統籌淨零事務，環境部也有氣候變遷署主責淨零，此舉也被質疑是疊床架屋。

學者認為，縱然三委員會決議無法律拘束力，但總統間接指揮行政院，亦能產生一定壓力，院長卓榮泰的幕僚長角色比歷任行政院長更明顯。

賴總統十九日宣布在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」。

閣揆卓榮泰昨在立法院答詢表示，總統府三個委員會是任務編組，沒有組織、預算、人事，單就特定議題召集各界討論，這是很常有的事，所有的執行工作由行政院負責執行。

張惇涵表示，不分黨派的歷任總統在總統府成立任務編制所在多有，例如陳水扁曾設立人權及科技諮詢委員會等；馬英九有財經諮詢小組、科技論壇等；蔡英文則有國家年金改革委員會等。

張惇涵說，賴總統的三個委員會是賴與卓榮泰充分討論過的，兩人咸認這三項議題攸關未來台灣的發展，牽涉全球合作，有必要拉到總統層級積極因應，有結論或建議，會回歸行政團隊執行，而未來遴聘的外部委員都是無給職，強化社會溝通、擴大社會參與、加速政策推動是這三個委員會的重要目標。

彭啓明面對疊床架屋質疑則表示，過去政府組織確有疊床架屋現象，現在是蓋更好的房子來面對氣候變遷，總統府是更上位的氣候治理倡議，和行政院層級還是有區隔。至於綠色戰略辦公室在環境部是內部整合，對外和數位部、經濟部、國發會、金管會等部會合作，和產業也需要更多互動。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，成立委員會確有疊床架屋之嫌，委員會或與相關部會業務重疊，她認為不需要成立，因為制度設計上，行政院本來就有政務委員負責跨部會協調。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，制度上總統無法指揮行政院，才會成立體制外的機構，宣示總統想做的事。現任總統是執政黨主席，在總統府下的委員會做出決議，雖無法律拘束力，也能對行政院產生一定的壓力；卓揆幾乎是總統的幕僚長，卓沒當過部會首長，如今卓揆的幕僚長角色比歷任行政院長更明顯。