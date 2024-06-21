回應外界對三大委員會質疑 總統府：用協力的方式架屋

賴總統宣布總統府成立三大委員會，遭質疑疊床架屋。總統府副秘書長張惇涵昨（20）日表示，「確實是要架屋，但不是用疊床，而是用協力的方式」；他強調賴總統要打造一個更好、更堅固的屋子，就需更多力量支撐，也就是三大委員會任務。

環境部昨日成立「綠色戰略辦公室」，環境部長彭啟明表示，世界各國應對 氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。 ，幾乎都由總統或總理成立委員會，美國、南韓、歐洲各國都有前例，過去組織確實曾有些疊床架屋，但現在是要蓋更好的房子。

彭啟明強調，賴總統展現面對氣候變遷的決心，總統府是更上位的氣候治理倡議，綠色戰略辦公室是環境部內部整合，同時對外與其他部會合作，包括數發部、經濟部、衛福部、國發會、金管會等，與產業也須有更多互動，不會產生權責不清的狀況。

綠色戰略辦公室昨日由彭啟明揭牌，將定位為政府的「永續長」，專責整合協調環境部有關氣候變遷、淨零轉型業務，並擴大跨部會合作，預計7月召開首次會議。

綠色戰略辦公室為任務性編組，召集人由環境部政務次長葉俊宏擔任，另一位政務次長施文真則擔任副召集人，氣候變遷署長蔡玲儀兼任辦公室執行長，並調派環境部及所屬機關熟悉業務者執行工作。

彭啟明表示，淨零政策皆須跨部會合作，包括綠色與數位雙軸轉型、 綠色金融【綠色金融】根據聯合國環境署（UNEP）定義，以「友善環境」為目標而創建的金融商品或服務（包括貸款、債務機制、保險和投資），即稱為綠色金融。 發展綠色金融的目的，是為了協助公共、私營和非營利機構，將資金流向永續事業。綠色金融有兩層含義，包括金融業如何促進環保和經濟社會的可持續發展，以及金融業自身的可持續發展。金融業者應將對環境的影響，視為成本、風險或回報之一，進而做出更符合永續價值的金融決策及日常業務。 、綠色醫療推廣、淨零科技應用、綠領人才訓練、全民氣候素養等；另外也要加強公私部門合作，促進各行各業低碳轉型，並持續掌握國際發展趨勢，借鏡國外成功經驗，適時引入創新政策工具，加大加快減碳力道。

彭啟明說明，我國實質減碳量與淨零路徑仍有一段差距，必須採取積極作為，環境部「承上」將全力支持總統府的國家氣候變遷對策委員會，由上而下重新架構更完整的組織，蓋一個更好的房子，能更有效率地落實淨零。

彭啟明以自己在民間經驗來看，企業要做好淨零，絕非只靠永續部門，而是需要整個組織一同合作。