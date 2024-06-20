秀出上任滿月成績單！卓榮泰為落實國家希望工程 推動「五面向」政策

卓內閣520上任至今已滿月，行政院20日也回顧這一個月來的施政成果，包括擴大社會投資，落實居住正義，持續撥補勞保基金，今年勞保基金水位更首度破兆、新增四座發電機組，確保供電穩定，包含森霸、大潭、興達等。

行政院指出，院長卓榮泰上任以來，為落實賴總統的國家希望工程，積極推動各項政策，包含五大面向。首先，在擴大社會投資，減輕家庭負擔部分。內政部為落實居住正義，已核定「社會住宅興辦計畫（第3次修正）」，以實際興建成本計算補助款，鼓勵地方政府及國家住都中心加速興辦社宅。至於攸關千萬勞工權益的勞保基金，勞動部也持續挹注勞保基金，已完成撥補1,300億元，今年勞保基金水位更首度破兆，讓勞工安心。

其次，綠色成長與與2050淨零轉型，先前賴總統與卓榮泰多次強調，一定會確保供電穩定，也將新增四座發電機組，確保供電穩定，包含森霸、大潭、興達等，全年用電供大於需，並持續發展再生能源及儲能。

第三，創新經濟、智慧國家，先前已核定「亞洲‧矽谷3.0推動方案」將打造創新創業雨林生態系，並聚焦5G專網及AI微型化應用，推動產業數位及淨零轉型，擴大在國際數位版圖；也將精進農業產業鏈讓農產走向國際，成功推動台灣優質紅肉紅龍果出口日本，簽訂台英有機產品相互承認瞭解備忘錄，台灣農產品繼續走向國際。

第四，擴大療投資，打造健康台灣，疾管署啟動慢性病風險管理「AI醫療照護研究計畫」幫助患者建構風險分級及預測模型；第五則是，厚植軟實力打造國家品牌，體育署啟動「成立體育暨運動發展部論壇」，落實「人人都是體育人」理念。

除此之外，卓榮泰也積極處理花蓮災後重建相關進度，行政院官員指出，卓榮泰身為災後重建總召集人，也將每月親在前往花連視察，上個月已去過，本周六（22日）也將再度前往花蓮視察，至於花蓮旅遊振興方案後續也會持續帶有更多經濟振興的相關方案。