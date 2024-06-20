賴總統親筆簽名限定版時代雜誌抽獎 4000名網友留言搶登記

總統賴清德今天在社群平台Threads上宣布，因應許多網友敲碗，將於社群平台上舉辦抽獎活動，抽出幾本親筆簽名限定版的「時代」雜誌送給網友，網友紛紛留言搶登記，不到4小時已有近4000名網友登記。

賴總統下午在Threads（脆）社群平台發文表示，這個新的社群平台，他從去年開始使用到現在，感覺和大家的距離變得更近了。他常常在這裡看見大家有趣的另一面，也常看到大家聊到關於他，或是對於執政團隊的討論。

總統說，這些訊息，對於還在努力學習年輕朋友網路用語的他來說，獲益良多。像是昨天晚上，民進黨新聞部主任兼發言人吳崢曬出剛拿到的熱騰騰時代雜誌，就有朋友在下面敲碗也想要。

所以，賴總統決定附上幾本親筆簽名版，準備舉辦抽獎送給大家，即刻起至下週三（26日）晚間11時59分 為止，點擊連結trustl.ai/threa…加入他的LINE好友，即可報名參加抽獎。

黨政人士說明，總統賴清德日前接受「時代」雜誌專訪，成為今年全球第3位登上封面人物的國家元首，深獲國際認同與支持。總統在社群平台Threads上宣布，因應許多網友敲碗，將於社群平台上舉辦抽獎活動，抽出幾本親筆簽名限定版的「時代」雜誌送給網友，引發社群上網友紛紛留言搶登記。

黨政人士說，截至今日下午4時前，已有近4000名民眾登記抽獎，賴總統的官方LINE帳號也增加了逾2000人，迴響熱烈。