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賴總統成立全防會 吳釗燮：嚇阻破壞和平野心

中央社／ 台北20日電
國安會秘書長吳釗燮。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
國安會秘書長吳釗燮。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

國安會秘書長吳釗燮今天接見華府智庫跨大西洋高階訪團時指出，總統賴清德昨天宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，是希望透過政府及社會的合作，加緊強化整體社會韌性，嚇阻區域中破壞和平穩定的野心。

國安會下午發布新聞稿表示，拉脫維亞前總統李維茲（Egils Levits）及大西洋理事會會長坎普（FrederickKempe）上午共同率領「跨大西洋高階訪問團」，拜會國家安全會議秘書長吳釗燮。

訪團成員包括捷克前外交部長佩崔切克（TomášPetříček）及美國國防情報局前局長柏瑞爾（Scott D.Berrier）等歐美重要領袖，國安會副秘書長徐斯儉、林飛帆參與座談，雙方針對區域及全球安全情勢等議題交換意見。

李維茲表示，中、俄、伊朗、北韓所形成的4國軸心，對全球穩定秩序造成嚴峻挑戰，拉脫維亞與台灣一樣，都受鄰近威權國家威脅，應該互相借鏡彼此經驗，研議全方位安全對策。

坎普指出，大西洋理事會關切民主台灣當前所面臨的威脅，訪團此行目的之一，便是要展現對台灣的支持。

吳釗燮表示，他曾於1992年夏天在大西洋理事會擔任訪問學人，對理事會有一份特殊情感，也特別珍惜每次與訪團交流的機會，訪團在此重要時刻訪台，展現歐美「跨大西洋」友台力量，台灣誠摯感謝。

吳釗燮說，面對威權主義擴張，應該透過強化自我防衛韌性來產生有效嚇阻力，因此，賴總統宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，便是希望透過政府及社會的合作，加緊腳步，強化整體社會的韌性，來嚇阻區域中破壞和平穩定的野心，並期待繼續與歐美理念相近夥伴攜手，一同捍衛基於規則的國際秩序。

吳釗燮 國安會 賴清德

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