總統府3大任務型編組委員會 卓榮泰：行政分工

總統賴清德昨天宣布成立國家氣候變遷對策委員會等3大任務型編組委員會。立委今天質詢時關注會不會與行政體系疊床架屋、變成太上皇機關，行政院長卓榮泰說，「那是行政的分工」，總統府3個委員會副召集人多數也是行政院代表。

總統賴清德昨天召開記者會宣布成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會等3大任務型編組委員會，未來將由他每季親自召開會議，擬定國家發展戰略。

立法院全院委員會今天繼續審查「立法院職權行使法」修正部分條文、「中華民國刑法」增訂第5章之1章名及第141條之1條文等覆議案，邀請卓榮泰列席說明。國民黨立委葉元之質詢，總統領軍3大委員會，全社會防衛韌性委員會與總統職權「國防」有關，但國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會分別與「環境」和「衛生」有關，應是行政院的權責。

卓榮泰表示，健康台灣是賴總統選舉時的重要政見，所以從這角度看，成立健康台灣推動委員會是可以被接受。

至於國家氣候變遷對策委員會，卓榮泰指出，環境問題未來牽扯到整個國家問題。

被問到為什麼不在行政院之下設立就好以免疊床架屋，卓榮泰說，那是行政的分工。

葉元之質疑，這些委員會的結論影響行政院，但是做出決策者卻不必到立法院接受監督，導致有權無責的情況。卓榮泰指出，這些都是跨黨派的社會人士，不一定會到立法院，但是在總統府3個委員會副召集人多數也是行政院代表。