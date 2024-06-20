快訊

大量瓦斯外洩、泥水噴濺！新北中和工地挖破瓦斯管線 消防急疏散

新青安炒熱房市...買房最好時機？律師點出8關鍵：買得起是否等於養得起

博愛座存廢惹議 衛福部長：為求社會和諧一定保留 名稱可討論

總統府3大任務型編組委員會 卓榮泰：行政分工

中央社／ 台北20日電

總統賴清德昨天宣布成立國家氣候變遷對策委員會等3大任務型編組委員會。立委今天質詢時關注會不會與行政體系疊床架屋、變成太上皇機關，行政院卓榮泰說，「那是行政的分工」，總統府3個委員會副召集人多數也是行政院代表。

總統賴清德昨天召開記者會宣布成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會等3大任務型編組委員會，未來將由他每季親自召開會議，擬定國家發展戰略。

立法院全院委員會今天繼續審查「立法院職權行使法」修正部分條文、「中華民國刑法」增訂第5章之1章名及第141條之1條文等覆議案，邀請卓榮泰列席說明。國民黨立委葉元之質詢，總統領軍3大委員會，全社會防衛韌性委員會與總統職權「國防」有關，但國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會分別與「環境」和「衛生」有關，應是行政院的權責。

卓榮泰表示，健康台灣是賴總統選舉時的重要政見，所以從這角度看，成立健康台灣推動委員會是可以被接受。

至於國家氣候變遷對策委員會，卓榮泰指出，環境問題未來牽扯到整個國家問題。

被問到為什麼不在行政院之下設立就好以免疊床架屋，卓榮泰說，那是行政的分工。

葉元之質疑，這些委員會的結論影響行政院，但是做出決策者卻不必到立法院接受監督，導致有權無責的情況。卓榮泰指出，這些都是跨黨派的社會人士，不一定會到立法院，但是在總統府3個委員會副召集人多數也是行政院代表。

卓榮泰 立法院 總統府 葉元之 行政院 賴清德

延伸閱讀

國會職權修法覆議案 卓榮泰：捍衛憲政和言論自由

支持調查權、聽證權？ 卓榮泰：合法合憲的話就是進步

明日覆議案若失敗？卓榮泰預告：法律生效後提出釋憲

卓榮泰：覆議案結果出來後 再思考尋求憲法途徑救濟

相關新聞

賴卓配滿意度破5成？ 對國會6成不滿

賴政府上任1個月，蜜月期其實還在？親綠的新台灣國策智庫20日公布最新民調，總統賴清德的滿意度達56.8%、行政院長卓榮泰的滿意度也達53.6%。另外，有59.9%民眾對本屆立委表現不滿意。但目前台灣民意基金會等民調顯示，賴清德的支持度比剛上任下跌9.8%，且有49.5%民眾支持國會改革。

賴清德三委員會挨批疊床架屋 總統府副秘書長：我們確實要架屋

賴清德總統昨天宣布將在總統府成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會以及健康台灣推動委員會，但此舉遭在野黨質疑疊...

賴清德坐實「非常大總統」野心？ 蔣萬安指這2點需受民眾檢驗

賴清德總統今天就職滿月，昨親自舉行記者會宣布在總統府成立氣候變遷、全民防衛、健康台灣三大任務型編組委員會，遭質疑疊床架屋...

親綠民調／賴清德、卓榮泰滿意度過半 韓國瑜落後段班

凱達格蘭基金會執行長陳致中主持的親綠智庫「新台灣國策智庫」，今天公布最新民調顯示，賴清德總統執政滿月滿意度為五成六；行政...

馬英九當年想讓府內委員會法制化 遭柯建銘批「太上皇」

賴清德總統昨宣布成立3大任務型編組委員會，國民黨立委許宇甄批評沒有法源基礎。其實，早在前總統馬英九任內，就曾提出修法，擬...

蜜月期結束！賴清德民調重跌流失200萬支持者 他爆黨內轟「2議題」難得分

賴清德總統上任滿月，最新民調顯示，賴清德總統聲望跌破5成，相較上個月重挫9.8個百分點，相當於流失200萬人的支持，出現嚴重警訊。前立委郭正亮表示，主要是賴未端出讓人期待的新政，只會扯兩岸、國防，不僅沒有新意還引發不少爭議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。