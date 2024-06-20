賴卓配滿意度破5成？ 對國會6成不滿

賴政府上任1個月，蜜月期其實還在？親綠的新台灣國策智庫20日公布最新民調，總統賴清德的滿意度達56.8%、行政院長卓榮泰的滿意度也達53.6%。另外，有59.9%民眾對本屆立委表現不滿意。但目前台灣民意基金會等民調顯示，賴清德的支持度比剛上任下跌9.8%，且有49.5%民眾支持國會改革。

民眾黨不滿度最高

民調顯示，賴清德的滿意度56.8%、不滿度24.5%，卓榮泰滿意度53.6%、不滿度22.7%；針對本屆立法院的表現，27.9%民眾對本屆整體立委表現滿意、59.9%不滿，其中國民黨團有35.6%滿意、57.3%不滿意；民進黨團46.5%滿意、45.4%不滿意；民眾黨團32%滿意、60.4%不滿意。

另外，內閣官員部分，外交部長林佳龍獲得最高滿意度55.3%，其次為國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、文化部長李遠、內政部長劉世芳、衛福部長邱泰源、環境部長彭啟明、交通部長李孟諺、教育部長鄭英耀、勞動部長何佩珊、法務部長鄭銘謙與數位部長黃彥男。

賴是否有蜜月期？

但民調專家王子元表示，有些官員民眾並不熟，以致後面幾位官員的未表態比例偏高。民調還對國會改革綠營與藍白陣營的方案滿意度比較，有48.1%支持民進黨的方案、36.9%是支持藍白陣營。政黨支持度方面，44.5%民進黨、18.9%國民黨、14.9%民眾黨。

近日賴清德政府適逢就職滿月，有許多民調出爐。如台灣民意基金會民調顯示，賴清德總統聲望跌破5成，相較上個月重挫9.8%，相當於流失200萬人的支持；另外，中華亞太菁英交流協會也公布民調，雖有61.4%民眾支持行政院對立法院的國會改革法案覆議，但也有49.5%的民眾認為本次「國會權力」修法對台灣政治有正面幫助。

注意民調機構效應

親綠的新台灣國策智庫是由前總統府資政、台獨大老辜寬敏創立，目前顧問有民進黨前外交部長陳唐山、前大法官城仲模、前行政院副院長葉菊蘭，民進黨政要康寧祥、姚嘉文，前立法院長游錫堃與前行政院長張俊雄等人。智庫由凱達格蘭基金會主持，執行長由前總統陳水扁的兒子陳致中擔任。

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