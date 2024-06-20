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蜜月期結束！賴清德民調重跌流失200萬支持者 他爆黨內轟「2議題」難得分

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統上任滿月，最新民調顯示，賴清德總統聲望跌破5成，相較上個月重挫9.8個百分點，相當於流失200萬人的支持，出現嚴重警訊。前立委郭正亮表示，主要是賴未端出讓人期待的新政，只會扯兩岸、國防，不僅沒有新意還引發不少爭議。

根據台灣民意基金會19日公布的最新民調，賴清德總統支持度為48.2%，相較於5月剛上任時下滑9.8個百分點，以1個百分點代表19.5萬人算，10個百分點代表近200萬人。賴總統上任不到1個月，就流失200萬選民的支持，代表賴總統的與民眾的蜜月期「信賴」恐將結束。

對此，前立委郭正亮在政論節目《綠也掀桌》中透露，部分黨內立委已暗中建議賴清德應提出一些新政，但到現在「賴清德給人家的感覺，不是兩岸就是國防，這兩個議題都不容易得分」。

郭正亮表示，蔡英文2016年當選時，推出太陽能光電、長照、同婚等新政策，尤其是同婚議題，獲得許多年輕人支持。反觀賴清德「都在扯一些兩岸、國防的議題，而且都處理得很有爭議，其他內政新政是什麼？」，真的不知道上任一個月來，到底在做什麼？

兩岸政策 民調 賴清德

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