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三個「國家級」委員會構想出自賴總統 上任前即擘畫

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
賴總統上任滿一個月，昨（19）日親自宣布成立氣候變遷、防衛韌性、健康台灣三大委員會。 記者余弦妙／攝影
賴總統上任滿一個月，昨（19）日親自宣布成立氣候變遷、防衛韌性、健康台灣三大委員會。 記者余弦妙／攝影

賴總統在就職滿月之際，宣布將在總統府設置三大委員會。據了解，設置這三個「國家級」委員會的構想早在賴清德五二○上任前就已擘畫，而以氣候變遷、全球防衛韌性及健康台灣為主軸，多是賴在競選時的政見與當選後搜集產業之旅意見的成果；賴上任後，歷經約一個月的跨部會幕僚作業，昨天對外公布。

據了解，這三個委員會，都是賴總統本人的構想。以氣候變遷議題為例，賴清德在擔任副總統以及競選期間，就曾不斷強調要解決產業界對低碳的要求，讓台灣經濟在綠色及數位雙軸心下持續發展，逐步邁向二○五○淨零轉型的目標。

至於全球防衛韌性議題，據指出，賴總統有感Ｇ７領袖峰會已連續第四年在聯合公報中，強調台海和平穩定的重要性。賴總統也認為強化台灣安全，就是強化全世界的安全與繁榮，有必要設立國家層級的全社會防衛韌性委員會。

而「健康台灣」則是醫師出身的賴清德長期關注的議題，賴清德一月當選後，就啟動「健康台灣論壇」，包括成立百億癌症新藥基金、推動國家癌症防治計畫、健保永續經營等。

據了解，賴清德早在五二○上任前，就曾邀後來的總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵等核心幕僚討論，並設定時程，希望在執政初期就成立委員會，且希望委員會運作由賴自己領軍擔任召集人。

賴總統在就職滿月公布「菜單」擘畫願景，只是在總統府下設立三大委員會，被在野黨評為疊床架屋，未來運作上如何避免成為部會的上級指導機關，又要能達成賴總統訂定的目標，能否端菜上桌，更受矚目。

張惇涵 氣候變遷 潘孟安 賴清德

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