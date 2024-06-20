健康台灣…醫界憂公婆多 健保看不到未來

賴清德總統昨宣布成立「健康台灣推動委員會」等三大委員會，均由他自己擔任召集人。對此，彰化醫師公會前理事長、國民黨醫療委員會主任蔡明忠指出，健保主責單位在衛福部，不論架構怎麼區分，最重要的是要有人可以主導，否則這麼多「公公婆婆」管理，也難以看到未來。

「健康台灣推動委員會」係由健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、生策會會長翁啟惠、政務委員陳時中等三人擔任副召集人，目標包括，優化健保、永續經營、推動全人健康照護模式、推動國家癌症防治計畫等。

蔡明忠說，長久以來，我國醫療最大問題就是政府投入不夠，希望用最少的錢做最大的健康照顧，但如果該委員會只是喊喊「口號」，沒有實質做法，就只是空談。建議政府思考如何將健保制度打掉重練，如果沒有全盤改善，大概不出一兩年，又會延伸新的問題。

蔡明忠直言，健保是衛福部主要業務，主事者必須勇敢面對問題，否則現在衛福部長做一套，而當過衛福部長的陳時中也很熟悉體系，再加上委員會，架構眾多，最重要的是要有人主導一切，承擔責任，否則這麼多公公婆婆比手畫腳，著實看不到健保的未來。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁肯定賴政府成立「健康台灣推動委員會」，希望先將想法凝聚成政策共識，交給行政院團隊推動，規畫分工清楚。但重要的是，如何廣納公民團體、醫療提供者、付費者、病友團體等聲音。

洪子仁指出，這一、兩年是處理醫事人員出走的關鍵期，期待委員會迅速擬定短、中、長期等三大計畫，並針對健保點值偏低、補充保費徵收新法、缺醫護關床等議題提出解方。