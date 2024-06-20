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防衛韌性…企業界最期望 兩岸關係和平

聯合報／ 記者鍾張涵林海／台北報導
三三會理事長林伯豐（中）表示，期待和碩董事長童子賢能在企業與政府討論能源政策與核能議題中，扮演較積極的角色。圖／本報資料照片
三三會理事長林伯豐（中）表示，期待和碩董事長童子賢能在企業與政府討論能源政策與核能議題中，扮演較積極的角色。圖／本報資料照片

總統賴清德昨天舉行就職滿月記者會，宣布邀請「挺核派」和碩董事長童子賢擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人。三三會理事長林伯豐對童子賢寄予厚望，除期待童子賢能在企業與政府間扮演較積極的角色，並指出「如果能由他一手主導，我想對台灣是有利的，不要又受到牽制，像經濟部長（郭智輝）那樣」。

林伯豐昨出席三三會例會時受訪指出，民進黨在能源政策與淨零碳排目標上存在盲點，他認為要因應氣候變遷，必須仰賴削減碳排放量，但只要能源政策還是用煤和天然氣，台灣就算時序進入二○五○年，依然難以達到目標，「應該要用核電，才能夠落實減碳。」

童子賢日前接受本報專訪表示，台灣需要借助核能達成淨零碳排目標，核能的風險、汙染問題已在科技進步下相對可控，且台灣必須強化「能源韌性」以因應戰爭風險。

此外，林伯豐對「全社會防衛韌性委員會」也態度觀望，他說，雖然賴總統有心想把台灣治理好，組成三個委員會，方向是正確的，是為台灣好，但最後目的是和平，而和平要務實一點，對台灣最簡單、就有效的辦法，是九二共識。

工總表示，對賴總統以他的高度來做這三件事情持正面看法，雖然政府積極加入其他區域經濟組織，但別忘記台灣的旁邊就是大陸，和平的兩岸關係才是企業界最期望的。

林伯豐說，企業界普遍認為，兩岸經貿關係緊密，應積極交流與溝通，與各地建立多層次的產業交流合作型態，聯手發掘大陸內需及外銷全球的龐大商機。政府應以具體實際行動來緩和兩岸關係，應恢復海基會海協會的直接溝通，以實現兩岸經濟、文化、宗教、觀光等所有交流活動，兩岸應共榮共存、和平發展。

工總則說，賴總統要建立溝通的平台、傾聽民間的聲音，也希望可以多聽聽產業界的意見，端出務實的政策。

林伯豐 氣候變遷 海協會 海基會 減碳 童子賢 賴清德 郭智輝

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