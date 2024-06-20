氣候治理…溝通四接 王醒之：環評見真章

賴總統昨宣布成立氣候變遷等三個委員會，表示將加強與社會對話，包括四接與核電延役問題，需在這個平台好好溝通。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，樂見賴總統願意透過這三個委員會加強社會對話、凝聚社會共識，讓人感覺到新政府從過去強硬的「一意孤行」，轉變為理性的「社會溝通」。

王醒之表示，賴總統是否為政治上「玩兩手」的策略仍待檢驗，最佳指標就是七月底、八月初針對協和四接的環評專案小組審查會議。

王醒之說，協和四接的爭議一直難以好好討論的原因，有很大一部分來自只侷限於「能源開發」，不但沒有認真思考替代方案，更完全與迫在眉睫的氣候變遷、空氣品質健康促進等議題脫鉤。其實協和四接的填海造地工程反將更拖延台灣能源轉型的進程、甚至同步嚴重拖累基隆港門戶的國防安全等重大問題，過去幾年來在環評會的審查過程中都沒有被好好討論過。

王醒之表示，協和四接爭議不只是能源轉型議題或基隆地方議題，而是同時橫跨國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會這三個即將成立的委員會。呼籲賴清德總統同時身兼三個委員會的召集人，除了加速進行更高位的政策盤點外，應先暫緩協和四接環評送審，以免未來更難以收拾。

對於賴總統邀請曾發表擁核言論的和碩董事長童子賢擔任國家氣候變遷對策委員會副召集人，國民黨立委賴士葆指出，內科十八日無預警跳電，經濟部長郭智輝學會經濟部前部長王美花制式回應「跳電不是缺電」，若賴政府能源政策繼續被非核家園綁架，成立幾個委員會都枉然。

環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展表示，總統府設立國家氣候變遷對策委員會，凸顯氣候長期都是人治大於法治的問題，跨部會氣候變遷因應的事務單位是行政院國家永續發展委員會，不尊重法律和法定職權，是不會有堅實且長遠的氣候治理框架存在的。他也提到，目前永續會主委仍是已卸任的行政院前院長陳建仁，從這個例子也可以知道台灣有多輕忽氣候法治。