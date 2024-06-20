總統府設三大委員會 賴總統：可討論四接、核電

賴清德總統今天就職滿月，他昨天舉行「信賴新政、時代新台灣」記者會宣布，將在總統府下設立三個任務編組委員會，包括「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」和「健康台灣推動委員會」。面對第四天然氣接收站以及核電廠是否延役的爭議，賴總統表示，未來可以在總統府新設的任務編組委員會好好溝通，研究解決方案。

賴總統在記者會上表示，今天不開始行動，明天進度就會落後。他宣布「國家氣候變遷對策委員會」由行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智、和碩董事長童子賢擔任副召集人；「全社會防衛韌性委員會」由副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮擔任副召集人；「健康台灣推動委員會」由健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、生策會長翁啟惠、政務委員陳時中擔任副召集人。

邀請童子賢 賴：加強社會對話

媒體提問，童子賢與政府能源政策立場似乎不同，賴政府是否要修正能源政策。賴總統表示，成立任務型委員會的目標之一是加強社會對話，會邀請不同黨派、不同意見者參與，邀請童子賢擔任副召集人的考量也是如此。

至於外界關注第四天然氣接收站以及未來核電廠延役問題，賴總統表示，這些問題都是社會關切且意見不同的議題，未來可以在委員會共同討論、溝通，研究出比較好的解決方案。

賴總統表示，面對新問題，不能只用老方法，要建立有效率的溝通平台，藉由產官學研和民間的力量，可以更有效地因應全球議題，「讓台灣的策略，成為世界的解方」。希望達到三大目標，包括加強對社會溝通，委員會將邀不分黨派的社會人士共襄盛舉；要加速政策落實，例如對碳的定價應該要盡速有結果來執行；加大社會參與及驗證，像防衛委員會除目標設定，也應進行小規模、無劇本的演練。

白營：安插自己人 看不出效果

民眾黨主席柯文哲表示，民進黨設一堆委員會、國家隊，除了安插自己的人選以外，看不出有什麼效果。就目前國家制度已有組織，難道還不夠用？重點不是成立委員會，而是要列明執行路徑，每天講一大堆計畫幹什麼？

國民黨立委賴士葆昨天在立法院質詢說，賴總統侵犯行政院長卓榮泰的行政權，且氣候變遷委員會居然找和碩董事長童子賢當副召集人，「如果總統、童子賢要核電，你怎麼說？」卓榮泰強調，總統沒有侵犯任何權力。

藍營：總統把手伸進行政體系

國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，賴總統擔任召集人等於是總統直接指揮部會首長，手伸進行政體系，這樣行政院還是最高行政機關嗎？三大議題各有主管機關，現在又成立三大委員會是疊床架屋。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，實權掌握在總統手上，行政院只是總統的執行長，部會首長是執行總統意志。

面對種種質疑，賴總統說，國政是一體，推動過程中，他與卓榮泰有過充分討論、溝通協調，沒有外界所質疑的問題。