曲兆祥：延續綠執政 賴總統沒蜜月期

賴清德總統上任滿月，歷經中共圍台軍演、行政院就國會改革案提出覆議等重大爭議事件。學者指出，有別於歷任總統上台後有長短不一的執政「蜜月期」，賴總統就任以來，內外部挑戰讓賴總統幾乎沒有蜜月期；賴政府作為少數政府，賴總統未扮演調和者角色，讓執政環境充滿對抗，對未來施政將產生負面影響。

台師大政治學研究所教授曲兆祥表示，賴總統執政幾乎沒有蜜月期。以外部環境為例，馬政府時期兩岸關係和緩，前總統蔡英文接棒後就職演說表述兩岸立場，一開始大陸也給予一定的「空間」；而賴總統延續蔡總統執政，但民進黨已讓兩岸關係陷入僵局，加上賴的就職演說兩岸立場強硬，北京瞬間做出強烈負面反應，賴一上台兩岸關係就緊張。

曲兆祥指出，其次是內部因素，民進黨失去國會多數，新政府上台後卻在國會改革議題上與在野黨產生嚴重對立，反對黨自然也沒有給予賴政府緩衝時間；此外，賴總統執政是延續民進黨政權，社會大眾也會有更嚴格的要求，給賴政府的空間也會較小。

曲兆祥說，前總統馬英九、蔡英文執政滿月時，民調都比賴總統高，「這是賴總統幾乎沒有蜜月期的最好證明」。他建議賴政府，不論在兩岸或內部施政，都應該減少政治性摩擦，事緩則圓，否則執政環境充滿對抗，對未來的施政不是好事。

中山大學政治學研究所榮譽教授廖達琪說，賴總統以四成得票率當選，加上民進黨失去國會多數，是典型的少數政府執政；賴政府上台之初，理應廣結善緣，但賴總統並沒有以「全民總統」的高度，扮演調和者與統合者的角色，反而在國會改革議題上，放任朝野對立，甚至民進黨對在野黨貼標籤、抹紅，都讓政局肅殺氣氛濃厚。